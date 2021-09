Die Mittagspause ist vorbei. Schon wieder tönt Bohrhammer-Dröhnen durchs gesamte Gebäude. „Da wird an den Fensterbrüstungen gemeißelt“, erklärt Monika Schneider, Sachbearbeiterin im städtischen Bauamt. Sie ist mit der Sanierung des Rathauses befasst. Eben hat sie noch gezeigt, wo ihr Arbeitsplatz war – bis zum vorübergehenden Umzug der Verwaltung in die umgebaute Scheuer des historischen Bischofschlosses. Außer kahlen, restlos abgefrästen Wänden und blankem Beton – der Boden ist seines Estrichs ledig – ist kaum noch etwas zu sehen. Die Männer vom Salemer Unternehmen Strasser, seit Juni mit dem Rückbau befasst, haben ganze Arbeit geleistet.

Markdorfer Stadtwappen und Jahreszahl: Erinnerung ans abgebrannte alte Rathaus. | Bild: Jörg Büsche

Und doch: jene Gedenkplatte aus Stein, in die die Zahl 1565 eingeschlagen ist und das Stadtwappen, rotes achtspeichiges Rad auf goldenem Grund, die ist immer noch in der Wand. „Das hatte ich jeden Tag im Rücken“, erzählt Monika Schneider. Die Platte erinnert ans alte Rathaus aus dem 16. Jahrhundert, hing fast vier Jahrhunderte lang darin, bis zum verheerenden Brand am 2. Januar 1962. Und sie kam 1967 ins damals frisch eingeweihte neue Rathaus, das nun saniert wird.

Hat den Überblick, nicht nur über die Pläne für die Sanierung des Rathauses: Monika Schneider vom städtischen Bauamt. | Bild: Jörg Büsche

Rundkorn-Kies statt festem Grund

„Wir sind gut in der Zeit“, erklärt die Sachbearbeiterin. Größere Überraschungen habe es zum Glück keine gegeben beim Rückbau. Lediglich im Keller des Rathauses sei man auf eine Rundkorn-Verfüllung gestoßen, wo eigentlich schon fester Boden zu erwarten war. „Aus den uns vorliegenden Plänen ist das nicht hervorgegangen“, erläutert Monika Schneider.

Zum Problem sei diese Gründung mit mittelgrobem Kies jedoch nicht geworden. Zusätzliche Bohrungen durch die Bodenplatte hätten gezeigt, dass die Gebäudestatik keineswegs beeinträchtigt sei. Und nun, kurz vor dem endgültigen Abschluss des Rückbaus, sei eigentlich mit keinen weiteren Hindernissen mehr zu rechnen.

Erste Adresse: Derzeit arbeitet die Stadtverwaltung in der Schlossscheuer des Bischofschlosses. | Bild: Jörg Büsche

Im Winter des nächsten Jahres sollte die Sanierung abgeschlossen sein. Sodass der Rückkehr der Verwaltung an ihren angestammten Platz im darauf folgenden Frühjahr nichts im Wege stehen sollte. Manch einer wird sich dann jedoch umorientieren müssen: Die Mitarbeiter des Ordnungsamts zum Beispiel, aber auch der Stadtförster, finden ihre Büros dann im Keller und nicht mehr im ersten Stock beziehungsweise im Erdgeschoss des Rathausgebäudes.

Stelzen, Beton, sonst noch nichts: Das ehemalige Büro von Bürgermeister Georg Riedmann. | Bild: Jörg Büsche

Ebenerdig umziehen wird alleine der Standesbeamte. Denn in Zukunft liegt das Trauzimmer nicht mehr im Westteil, sondern im Ostteil des Gebäudes. Bürgermeisterbüro, Hauptamt und Kulturabteilung verbleiben jedoch im ersten Obergeschoss – samt ihren jeweiligen Vorzimmern. „Eckzimmer oder gefangene Räume wird es keine mehr geben“, erklärt Bauamts-Sachbearbeiterin Monika Schneider. Jeder Raum wird also direkt vom Treppenhaus aus zu betreten sein, ohne dass erst ein anderer Büroraum durchquert werden muss.

Das Rathaus wird neue, größere Fenster bekommen und auch die Fassade wird erneuert werden. | Bild: Jörg Büsche

Die Sanierung Bis zum Jahreswechsel 2022/23 soll das Markdorfer Rathaus grundlegend saniert werden. Dafür werden bisher Kosten von etwa 6,2 Millionen Euro veranschlagt. Die Gebäudehülle wird gedämmt, bekommt rundum auch eine Klinkerfassade. Aufs Dach kommt im Süden eine Photovoltaik-Anlage. An der Gebäudehülle ändern sich die Fenster, die vergrößert werden. Grundlegend erneuert wird auch die Gebäudetechnik. Zum bestehenden kommt ein zweites Treppenhaus – als zusätzlicher Fluchtweg. Aus Brandschutzgründen wird das bestehende Treppenhaus mit einem Schutzvorhang ausgestattet. Im April 2021 zog die Verwaltung in die Zwischenlösung Schlossscheuer um, im Juni 2021 begann der Rückbau des Rathauses. Zum Jahreswechsel 2022/23 soll das Rathaus wieder bezugsfertig sein. Da der Verwaltung auch nach der Sanierung des Rathauses rund 370 Quadratmeter Bürofläche fehlen, denkt der Gemeinderat über eine alternative Lösung nach. Die böte sich im benachbarten Ex-Gasthof Adler an, wo hinreichend Platz ist, auch für das auszulagernde Stadtarchiv. Der „Adler“ ist im Besitz der Stadt.

Lichter, offener, insgesamt einladender

Ganz neu werden auch die Bürger ihr Rathaus erleben. Weitaus großzügiger als bisher geht es zum Bereich des Bürger-Service mit Melde- und Passamt, Migrantenbetreuung, Friedhofs- und Sozialamt – alles soll sich lichter, offener zeigen als bisher. Angestrebt wird eine um einiges einladendere Atmosphäre als bisher. Dazu beitragen könnte auch die Treppe. Sie sei geprägt von den architektonischen Konzepten der 1960er-Jahre und „atme eine gewisse Luftigkeit“, erklärt Monika Schneider. Eine Luftigkeit, die heute so nicht mehr gebaut werden dürfte, weil der Brandschutz andere Schwerpunkte setzt.

Das Treppenhaus bleibt auch nach der Sanierung ein prägendes Gebäudeelement. Es kommt aber ein zweiter Fluchtweg hinzu. | Bild: Jörg Büsche

Brandschutz wird groß geschrieben

Dem Brandschutz wird allerdings auch bei den Sanierungsarbeiten Rechnung getragen. So kommen nun sogenannte Brandschutz-Vorhänge in die Decken, die sich im Gefahrenfall automatisch senken. Erforderlich sei nun auch ein zweiter Fluchtweg. Der wird wird im Bereich des Aufzugs erstellt. Und der Aufzug selbst erhält eine neue Dimension, um dann barrierefrei zu sein.

Der alte Auftzug wird durch einen neuen, barrierefreien ersetzt. | Bild: Jörg Büsche

„Die gesamte technische Gebäude-Ausrüstung wird erneuert“, erklärt Monika Schneider. Die alte Heizanlage weicht einer moderneren. Und die Rathaus-Räume werden künftig kontrolliert be- und entlüftet. Elektrik und Datentechnik kommen auf den neuesten Stand. Und wer der Baufachfrau zuhört, spürt eine gewisse Zufriedenheit: „Das Gebäude ist ja grundsolide“, urteilt sie positiv über den vielgescholtenen Zweckbau.

Die Metall-Elemente am Rathausanbau im Süden sind schon demontiert. Auch hier kommen, wie an der Hauptfassade, Klinker hin. | Bild: Jörg Büsche

Denn das ist das Rathaus: Ein zweckmäßiger, nüchterner Bau, so wie er in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts vielerorts entstanden ist. Typisch und eventuell sogar denkmalwürdig, so die jüngsten Überlegungen.

Einiges gibt es trotzdem noch zu klären: Die Fragen, wohin das Markdorfer Stadtarchiv in Zukunft kommt und wo die fehlenden Arbeitsflächen der Verwaltung noch untergebracht beziehungsweise gefunden werden. Möglichkeiten gäbe es im benachbarten Ex-Gasthof Adler, der der Stadt gehört, oder in der Schlossscheuer des Bischofschlosses, in der die Verwaltung ihr Interims-Zuhause gefunden hat. Aber das seien Entscheidungen, die dann der Rat trifft, sagt Schneider.