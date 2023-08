Renate Hold vom Leitungsteam des Markdorfer Mehrgenerationenhauses (MGH) ist sauer. Daraus macht sie beim Pressegespräch im Wohnzimmer des MGH kein Geheimnis. Grund ist eine Ankündigung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Mittel für die 530 Mehrgenerationenhäuser ab 2024 zu kürzen. „Das sind schlimme Signale und es ist völlig unsinnig“, ärgert sie sich.

Fatale Folgen für sozialen Zusammenhalt

Die aktuelle Förderung soll von 40.000 Euro pro Jahr auf 38.000 Euro gekürzt werden – ein Minus von fünf Prozent. Wertschätzung für die Mehrgenerationenhäuser sieht anders aus, sind sich alle Anwesenden einig, darunter Bürgermeister Georg Riedmann und die CDU-Bundestagsabgeordneten Volker Mayer-Lay (Bodenseekreis) und Marc Biadacz (Böblingen). Biadacz ist auf Einladung von Mayer-Lay zu Besuch am Bodensee und kennt aus seiner Region die Arbeit von Mehrgenerationenhäuser sehr gut.

Für den Politiker, der auch Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales ist, ist klar, dass den Kürzungen nicht zugestimmt werden darf, denn sie hätten fatale Folgen für den sozialen Zusammenhalt und die Demokratie. „Ich weiß, was die Mehrgenerationenhäuser für leidenschaftliche Arbeit leisten“, sagt Biadacz. Die Entscheidung fällt nach der Sommerpause.

Das leistet ein Mehrgenerationenhaus Das Mehrgenerationenhaus Markdorf ist ein offener, zentraler Treffpunkt für Bürger der Region, es ist ein Ort des Austausches, der Information und der niedrigschwelligen Beratung für alle Generationen. Als 2006 im Bundesfamilienministerium die Idee für diese Begegnungsorte entwickelt wurde, stand der Gedanke dahinter, die Generationen miteinander ins Gespräch zu bringen. Es wurde ein Bundesprogramm aufgelegt. Markdorf bewarb sich für einen Standort. Das MGH in der Spitalstraße wurde im April 2007 eröffnet. Mit 40 Angeboten gestartet, sind es heute rund 190 Angebote, die sich an alle Menschen jedes Lebensalters richten – vom Baby bis zum Senior. Das MGH Markdorf arbeitet mit einem Team, dass vier Vollzeitstellen umfasst und rund 230 Ehrenamtliche, bedarfsorientiert, reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen und entwickelt Angebote, die jederzeit verändert, erweitert und mitgestaltet werden können.

Kaffeeklatsch für Eltern mit Baby und Kleinkind ist seit Mai 2023 ein neues Angebot im Markdorfer Mehrgenerationenhaus (von links): Christin Jungblut, Renate Hold und Anja Marchoud freuen sich darauf. | Bild: Claudia Wörner

Mehrgenerationenhaus-Team ist immer zur Stelle

Das Mehrgenerationenhaus ist eine Einrichtung, die in Markdorf nicht mehr wegzudenken ist. Im Oktober 2022 wurde in der Stadthalle das 15-jährige Bestehen des Hauses gefeiert. „Wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir systemrelevant sind“, so Renate Hold. In den Krisen und Herausforderungen der vergangenen Jahre – sei es Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiekrise und Inflation ist das MGH-Team immer zur Stelle gewesen. Und Bürgermeister Georg Riedmann fügt an: „Nirgendwo sind Fördermittel so gut angelegt wie bei den Mehrgenerationenhäusern. Jeder Euro bringt hier einen vielfachen Mehrwert.“

Insgesamt 25 geflüchtete Ukrainer sind beim letzten Café-Treff im April 2022 bei Kaffee und Kuchen zusammengekommen. Ziel war es, dass die in Markdorf lebenden Ukrainer sich untereinander kennenlernen und austauschen. (Von links) Renate Hold und Dolmetscherin Halyna Wolf haben zusammen mit den Ehrenamtlichen des Mehrgenerationenhauses das Treffen organisiert. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Neben dem Bund gibt es Unterstützung von der Stadt

Neben den 40.000 Euro vom Bund bekommt das Markdorfer MGH 10.000 Euro von der Stadt. „Das ist eine verpflichtende Komplementärfinanzierung“, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Die Stadt könnte ihre finanzielle Unterstützung ebenfalls kürzen – „was wir natürlich nicht tun werden“, betont Riedmann, der hinsichtlich der Ankündigung des Familienministeriums von einem „Skandal in der aktuellen Zeit“ spricht.

Renate Hold merkt an, dass diese 50.000 Euro nicht ausreichen. Seit Jahren sind die Häuser unter finanziellem Druck, denn für die meisten Zusatzaufgaben gibt es keine zusätzlichen Mittel. Es gibt keine langfristige Finanzierung des Bundes, das aktuelle Förderprogramm endet 2028. Das Team ist immer auf der Suche nach Drittmitteln, stellt Anträge auf projektbezogen Fördertöpfe und ist auf Spenden angewiesen. 2000 Euro mag nicht viel erscheinen, aber hinsichtlich gestiegener Preise, Betriebskosten und Tariferhöhungen mit realen Kostensteigerungen sind die Häuser zusätzlich belastet. Statt eines Inflationsausgleiches drohen nun Kürzungen.

Eng, aber trotz viel Arbeit meist heiter geht es im Büro des Mehrgenerationenhauses zu. Hier arbeiten Berta Arjona, Renate Hold, Sandra Schaud und Christin Jungblut im Januar 2023. | Bild: Jörg Büsche

Kürzungen hatte Auswirkungen auf zwei Projekte

„Für uns sind 2000 Euro viel Geld“, sagt Renate Hold. Würde diese gestrichen, ginge das zulasten von zwei Projekten, die das Haus nicht quer finanziert bekommt. „Das würde dann zum Beispiel den Bereich der Senioren treffen“, sagt Hold. Zum einem das FürMi-Café, bei dem insbesondere Menschen des betreuten Wohnens durch persönliche Ansprache aktiviert werden, bei Kaffee und Kuchen das Wohnzimmer als gemeinsamen Begegnungsraum zu nutzen. Und auch das Erzähl-Café stünde vor dem Aus. Hier können unter dem Titel „Erinnern – Austauschen – Lernen“ persönliche Lebensgeschichten ausgetauscht werden.

Dabei ist die Teilhabe älterer Menschen ein Bereich, den Familienministerin Lisa Paus verstärkt fördern möchte. „Das ist unser Kerngeschäft, das machen wir seit Jahren“, betont Renate Hold. Anstatt neue Projekte anzustoßen, die viel zusätzliche Kosten verursachen, sollten Mehrgenerationenhäuser, die schon lange Antworten auf Digitalisierung, Armut oder Vereinsamung haben, gestärkt werden, fordert Hold.

CDU-Bundestagsabgeordneter Marc Biadacz: „Das falsche politische Signal“

Auch der Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz versteht nicht, wie man trotz „schwieriger Haushaltslage“ bestehende Strukturen „kaputt“ wirtschaften möchte. „Das ist das falsche politische Signal“. Für ihn gehöre die Kindergrundsicherung auf Eis gelegt, dann seien auch wieder Gelder vorhanden. Er verspricht dem Team in Markdorf, für die Häuser und gegen die Kürzungen zu kämpfen.

Eine Online-Petition läuft bereits. „Was können wir Ihrer Meinung nach noch tun“, fragt Christin Jungblut vom Leitungsteam. Der Bundestagsabgeordnete empfiehlt, sich mit anderen Häusern zu vernetzen und in Berlin Präsenz zu zeigen.