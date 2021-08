Anna Vogel war acht Jahre alt, als sich die Markdorfer Familie für ein ganz besonderes Haustier entschied: für Esel Miro. Heute ist Anna Vogel 24 Jahre alt, studiert in Freiburg Mittelalter- und Renaissancestudien, aber wenn sie zu Besuch in der Heimat ist, dann schaut sie zuerst bei den Eseln nach dem Rechten. Neben Miro steht auch dessen jüngerer Bruder Amos auf dem privaten Wiesengrundstück unterhalb des Heggbacher Hofes mitten in der Innenstadt. Amos kam ein Jahr nach Miro zur Familie – seitdem gehen die beiden Esel gemeinsam durchs Leben. „Esel sind Herdentiere. Sie müssen mindestens zu zweit sein“, erklärt Anna Vogel.

Anna Vogel im Alter von acht Jahren mit dem kleinen Esel Miro. | Bild: Vogel, Michaela

Die Brüder Miro und Amos sind ein unzertrennliches Team. Miro ist der Ältere und der Anführer. Er geht gerne voraus. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Seit 16 Jahren ist Esel Miro bei Familie Vogel

Eigentlich wollte die Familie Vogel sich vor 16 Jahren Ziegen anschaffen, die das Grün von der Wiese fressen sollten. Doch ihnen wurde gesagt, dass diese keine gute Idee sei, da Zeigen die Rinde von den Bäumen anfressen, erinnert sich Michaela Vogel, die Mutter von Anna. „Wir kannten einen Bauern, der ein Eselsfohlen hatte“, sagt Michaela Vogel – und so kam eins zum anderen. Anna und ihre vier Jahre jüngere Schwester Carolin waren begeistert.

Zunächst stand Miro noch mit seiner Mutter Funny auf der Wiese, den Winter verbrachten sie wieder beim Bauern Felix in Roggenbeuren, später kam dann sein jüngerer Bruder Amos dazu. „Wir hatten kein Eselsdiplom“, sagt Michaela Vogel. Anna ging damals zum Reiten und so kristallisierte sich innerhalb der Familie heraus, dass sich die älteste Tochter am Besten mit den Vierbeinern auskennen müsse. „Esel haben mehr Charakter, Pferde sind fügsamer“, hat Anna Vogel dann festgestellt.

Esel Miro auf der Wiese der Familie Vogel mitten in Markdorf. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Tiere bekommen Besuch von Kindern und Senioren

Auf der Wiese befindet sich noch ein kleines Häuschen mit einem überdachten Vorplatz. Hierhin ziehen sie sich bei Regen zurück. Besuch bekommen die Esel meist von ihren Nachbarn – den Kindern aus dem Kindergarten St. Elisabeth oder dem Mehrgenerationenhaus sowie von den Bewohnern des Pflegeheims St. Franziskus. Äpfel und Mohrrüben dürfen gerne gefüttert werden, aber kein Brot, so Anna Vogel, die ihre Esel in Freiburg sehr vermisst. Jetzt kümmert sich Michaela Vogel um die zwei Grautiere, wovon eigentlich nur einer – nämlich Amos – grau ist, Miro hat ein dunkles Fell.

Die beiden Esel sind laut Anna Vogel unzertrennlich. „Der eine kann nicht ohne den anderen“, erzählt die 24-Jährige. Amos kuschelt gerne, Miro ist eigenständiger und der „Anführer“ als großer Bruder.

Anna Vogel mit Esel Amos. Er genießt die Streicheleinheiten der 24-jährigen Studentin. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Unterwegs mit den Eseln auf Wanderschaft

Sie geht mit den Eseln spazieren, auch längere Wanderungen kann man mit den Tieren unternehmen. Die Leute schauen, manche bleiben stehen, man kommt ins Gespräch. Für Anna Vogel sind Esel vor allem sehr schlaue Tiere, die ihren eigenen Charakter haben. „Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht.“ Sie haben ihren ganz eigenen Kopf. So laufen sie zum Beispiel nicht über Gully-Deckel. „Und auch Brücken sind heikel“ berichtet Anna Vogel. Mittlerweile gehe Miro drüber, bei Amos sei es immer noch schwierig. „Sie sind schlau und merken, dass Gefahr unter ihnen sein könnte“, so die 24-Jährige, die eine Gelassenheit gelernt hat, wenn sie mit den beiden unterwegs ist.

Anna Vogel auf Wandertour mit Miro und Amos. | Bild: Privat

Esel werden bis zu 30 Jahre alt. Michaela Vogel sieht die Pflege der Tiere entspannt. „Früher musste ich mich um die Kinder, die Esel und 15 Kaninchen kümmern – jetzt sind es nur noch die zwei Esel“, sagt sie und lacht. Und die beiden seien sehr pflegeleicht. Vor ein paar Jahren sind Amos und Miro sogar zu Lebensrettern geworden, wie Michaela Vogel berichtet. Eine junge Krähe war bei einem Sturm vom Nest auf die Wiese gefallen. Die Esel wichen nicht von ihrer Seite und beschützten sie, bis die Familie auf den Vogel aufmerksam wurde, ihn nach Hause holte und dort aufpäppelte. Irgendwann flog sie dann in die Freiheit.