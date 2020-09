Markdorf vor 4 Stunden

So ist der neue Kindergarten in Markdorf-Süd entstanden – eine Chronik

Seit dem symbolischen Spatenstich für den neuen Kindergarten in Markdorf-Süd am 9. Oktober 2019 sind gut elf Monate vergangen. Die Kita ist planmäßig zum 1. September mit der Ferienbetreuung in Betrieb genommen worden. Sehen Sie einige ausgewählte Vorher-Nachher-Aufnahmen und Video-Clips.