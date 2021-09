Markdorf vor 3 Stunden

So haben die Markdorfer Teilorte und Nachbargemeinden gewählt: Auf dem Land eher schwarz, in der Stadt eher rot-grün-gelb

Nachlese zur Bundestagswahl: In der Kernstadt Markdorf ist der Abstand zwischen der CDU und den anderen Parteien deutlich kleiner als in den Ortsteilen. Dort hat die CDU noch immer ihre treueste Anhängerschaft. In Bermatingen und dem Deggenhausertal hingegen hat die CDU ebenfalls deutlich an Stimmen eingebüßt, wenn auch nicht so stark wie in Markdorf.