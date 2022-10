Wie geht es in Markdorf bei der Digitalisierung voran? Hauptamtsleiter Klaus Schiele hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung den städtischen Digitalisierungsbericht vorgestellt. „Was zu haben ist“, erklärte Schiele mit Blick auf das Serviceportal Baden-Württemberg, „das setzen wir auch um.“

Wie die Markdorfer „online Behördengänge abwickeln“ können und vor allem welche Dienstleistungen der Verwaltung sie im Netz abrufen können, das erfahren sie auf der Internetseite der Stadt unter „Service & Informationen“. Hier bietet das „virtuelle Rathaus“ neben dem Abfallfuhrplan auch Auskünfte aus dem Fundbüro, dem Melderegister oder dem Passamt an. Im Netz lassen sich unterdessen auch Wunschtermine vereinbaren – etwa mit dem Melde-, Gewerbe- oder Passamt.

Ein freundliches Willkommen für die Bürger auf der Website der Stadt. | Bild: Jörg Büsche

Digital-Länd Stuttgart will den Bürgern nicht nur das Auffinden von Behörden- und Verwaltungsinformationen anbieten. Erklärtes Ziel der Landesregierung ist darüber hinaus, dass der Datenaustausch mit Behörden ermöglicht werden soll. Möglichst viele Serviceleistungen sollen per Internet in Anspruch genommen werden können – gleich ob übers Handy, das Tablet oder den heimischen Rechner. Vom Bauen oder Modernisieren, vom Antrag auf Elterngeld über Hundesteuer und Stellenangebote reicht die Palette der Dienstleistungen, die das Land in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen beziehungsweise den Kommunalen Landesverbänden weiter entwickelt.

Markdorf ist zu klein für eigene Programme

Hauptamtsleiter Klaus Schiele stellte klar: „Das Thema Digitalisierung ist bei uns politisch prominent besetzt.“ Aber einer kleinen Kommune wie Markdorf fehlten die Mittel, um die Digitalisierung ihrer Verwaltung beziehungsweise den Ausbau der Serviceangebote selbst voranzutreiben.

Unzufrieden klang Bürgermeister Georg Riedmann deshalb aber nicht. „Wir sind ein gutes Stück vorangekommen“, verkündete er. Freilich komme es immer wieder zu „Performance-Problemen“ mit dem einen oder anderen Programm. „Das bedeutet dann etliche Stunden lang Ärger und Verdruss, bis ein Projekt wirklich läuft.“ Und, so betonte Riedmann, sehr vieles liege nicht in eigenen Händen. „Bei der Digitalisierung sind wir auf die Strukturen von anderen angewiesen.“

Klaus Schiele, Hauptamtsleiter der Stadt Markdorf, stellte den aktuellen Stand der Digitalisierung im Rathaus vor. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Laut Bürgemeister Georg Riedmann kommt es wieder zu „Performance-Problemen“ mit dem einen oder anderen Programm. | Bild: Grupp, Helmar

Riedmann führte weiter aus, dass zum Beispiel der Mängelmelder der Bürger-App inzwischen gut funktioniert. Dieser werde rege genutzt, etwa wenn Spaziergänger „Stolperfallen im Wald“ entdecken oder einen überfüllten Mülleimer melden. Was indessen noch wenig Resonanz finde, seien die Bitten der Verwaltung an die Markdorfer – etwa wenn das Rathaus um eine Stellungnahme, ein Urteil zur Stadtmöblierung bittet.

Auf Vorhandenes und Bewährtes setzen

Rolf Haas sagte zur Markdorfer Bürger-App, dass die nur von wenigen genutzt werde. Deren Zahl schätzte er im niederen zweistelligen Bereich angesiedelt. Da bedürfe es mehr Information, zum Beispiel per QR-Code im Amtsblatt, regte der FDP-Stadtrat an. Überhaupt fand Haas das digitale Angebot der Stadt als zu schmal. Immerhin gebe es derzeit rund 450 verschiedene Bürgerdienste für Kommunen.

Dem hielt Riedmann entgegen, dass „wir Schritt für Schritt aufgreifen, was uns das Serviceportal Baden-Württemberg anbietet“. Uwe Achilles, Fraktionsvorsitzender der SPD, unterstützte diese Position. „Es muss doch nicht jede Verwaltung ihre eigene Software entwickeln“, merkte Achilles an, „da ist es schon besser, auf Vorhandenes, Bewährtes zurückzugreifen.“

Im Rathaus wird zweigleisig gearbeitet: digital und anlog – auf Papier. | Bild: Jörg Büsche

Bundesdruckerei gegen Fotoladen

Kritisch sah Joachim Mutschler, Fraktionsvorsitzender der Umweltgruppe, dass die Gemeinde einen Self-Service-Automaten fürs Passamt in Erwägung zieht. Derzeit werden noch in anderen Gemeinden Informationen zu solchen Terminals eingeholt. Daran können die Bürger ihre Daten selbst erfassen, ihren Ausweis selbst beantragen und sich obendrein an dem Gerät das erforderliche biometrische Foto selber machen.

Eben diese letztgenannte Möglichkeit missfiel Mutschler. Er sah da eine unnötige Konkurrenzsituation zum ortsansässigen Pass- und Portraitstudio. Bürgermeister Riedmann erklärte, dass es den Service-Terminal von der Bundesdruckerei „nur mit, nicht ohne Fotofunktion“ gibt. Überdies sei die Angelegenheit noch nicht entschieden.

Markdorf Von Online-Terminbuchung bis Download von Formularen: Diese digitalen Angebote wünschen sich die Markdorfer im Rathaus Das könnte Sie auch interessieren

Persönliche Ansprechpartner weiterhin wichtig

Zufrieden zeigte sich Kerstin Mock, Fraktionsvorsitzende der CDU. „Dank des digitalen Ratsinformationssystems konnte ich daheim die Papierberge abbauen“, so Mock. Sie erinnerte aber, „wir dürfen die Menschen ohne Zugang zur digitalen Welt nicht vergessen – die brauchen ihre persönlichen Ansprechpartner im Rathaus.“