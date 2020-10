von Jan Manuel Hess

Aktuelle Statistiken belegen einen positiven Effekt des von der Bundesregierung beschlossenen Corona-Konjunkturpakets, doch die Markdorfer Händler haben ihre Zweifel und machen andere Gründe für das gute Geschäftsklima geltend.

Zum Hintergrund Mit einem „Wumms“ aus der Corona-Krise kommen, dies versprach sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) von der Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 und des ermäßigten Satzes von sieben auf fünf Prozent im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember. Objektiv betrachtet, scheint es einen „Wumms“ gegeben zu haben, denn laut aktuellem Geschäftsklimaindex der Europäischen Union sind die Corona-Verluste der Wirtschaft aus der ersten Jahreshälfte in Deutschland zu gut 80 Prozent wieder wettgemacht. Zudem ist die Inflationsrate in Deutschland unter die Nullmarke gerutscht, die Verbraucherpreise lagen demnach 0,2 Prozent unter dem Vorjahres-Niveau, wie jüngst das Statistische Bundesamt veröffentlichte. Dafür verantwortlich sei, neben niedriger Energiepreise, besonders die Senkung der Mehrwertsteuersätze, heißt es im Bericht des Amtes weiter. (jmh)

Nico Schneider: Konsumbedürfnis vorhanden

Nico Schneider, Herrenausstatter im Markdorfer Proma-Einkaufszentrum, meint: „Für die gute Kaufstimmung halte ich die Senkung nicht ausschlaggebend. Nachdem sich die ganze Corona-Lage zum Sommer hin etwas entspannte, war schlicht ein Bedürfnis nach Konsum da.“

Herrenmodeausstatter Nico Schneider von „Wolfram S“ im Proma-Einkaufszentrum in Markdorf ist sich sicher, dass die gute Kauflaune der Kunden für die positive Entwicklung verantwortlich ist. | Bild: Jan Manuel Heß

Er habe die Senkung als zusätzlichen Anreiz zwar an seine Kunden weitergegeben, doch bedeutete sie vor allem eins: „Mehr Arbeit halt für uns, denn die Preise mussten entsprechend ausgezeichnet werden.“ Und ob das den Kunden aufgefallen ist, da ist sich Schneider nicht sicher, denn mit dem Start der Senkung zum 1. Juli begannen viele Händler zeitgleich ihre Sommer-Rabattaktionen, um Platz für die Herbstkollektionen zu schaffen, erzählt er.

Moni Mayer: Steuersenkung einfach unattraktiv

Ähnlich sieht es auch Moni Mayer, Mitgeschäftsinhaberin des „Wir M3 & Café“ in der Hauptstraße. „Bei einem Artikel, der 29,95 Euro kostet, bedeuten drei Prozent gerade mal eine Ermäßigung von rund 90 Cent. Was soll daran bitte attraktiv sein?“ Das bedeute für sie und ihr Team vor allem mehr Arbeit, die durch die Senkung wirtschaftlich nicht aufgefangen werde. Noch effektloser sei eine Senkung im Café: „3,50 Euro für ein Stück Kuchen und 2,50 Euro für eine Tasse Kaffee, da braucht man gar nicht erst anzufangen“, sagt Mayer.

Geschäftsinhaberin Moni Mayer setzt statt der Mehrwertsteuersenkung lieber auf die Zugabe von Mehrwertartikeln. | Bild: Jan Manuel Heß

Auch sie vertritt die Ansicht, dass die Kunden kommen und konsumieren, weil sie es schlicht wollen. Daher setzt sie statt der Mehrwertsteuersenkung lieber auf die Zugabe von Mehrwertartikeln. „Wenn jemand bei mir etwas kauft, dann kann er sich bei Kindersachen ein Spielzeug aussuchen oder bei Erwachsenen eines der Accessoires, die im Kassenbereich ausliegen.“

In den Geschäften, wie hier bei „Wir M3 & Café“, hängt bereits die aktuelle Herbstkollektion. | Bild: Jan Manuel Heß

Denn bei der aktuellen Ware könne sie schwerlich Rabatte einräumen. Ihre Entscheidung sieht sie durch eine weitere Erfahrung gerechtfertigt: „Es hat bis heute nicht ein Kunde gezielt nach der Steuersenkung gefragt, also ob der Preis reduziert sei oder so“, sagt Moni Mayer.

Kunden möchten Einzelhandel unterstützen

Die Kundinnen Dorothea Köpf und Claudia Mieser schauen sich gerade die aktuelle Herbstkollektion an. „Also ich finde das auch unsinnig, all dieser Aufwand für ein paar Cent. Außerdem sollte man die Händler nach der schweren Zeit unterstützen“, meint Dorothea Köpf und Claudia Mieser ergänzt: „Das macht bestimmt etwas aus, wenn man sich was Großes, wie ein Auto zum Beispiel, anschaffen möchte. Da finde ich es schon interessant, aber bei einem Pullover nicht wirklich.“

Ulrich Gölzer: Unüberlegter Schnellschuss der Politik

Optikermeister Ulrich Gölzer rollt nur mit den Augen, als er auf die Mehrwertsteuersenkung angesprochen wird. „Ein typischer, nicht zu Ende gedachter Schnellschuss aus der Politik“, lautet seine Meinung.

Für Optikermeister Ulrich Gölzer stellt die Mehrwertsteuersenkung mehr Arbeit als Nutzen dar. | Bild: Jan Manuel Heß

„Wie stellen sich diese Politiker das immer nur vor? Soll ich jetzt jedes meiner 5000 Brillengestelle in meinem Geschäft einzeln für ein halbes Jahr neu auszeichnen? Da stehen Aufwand und Ertrag in keinem wirtschaftlichen Verhältnis“, sagt Gölzer. Deswegen setzte auch er auf eine allgemeine Rabattaktion. „Davon haben meine Kunden schlicht mehr als von diesen drei Prozent“, ist sich der Geschäftsführer sicher.