Roland Hepting steht mitten auf der Pestalozzistraße und blickt zu seinen Füßen. Dort klafft ein 20 Zentimeter langes und 10 Zentimeter breites Loch im Asphalt. Wenn man den Schuh reinstellt, ist er zur Hälfte verschwunden. Der Asphalt ist bis auf die Kiesschicht darunter herausgebrochen. „So etwas geht überhaupt nicht, finde ich“, sagt er. Der frühere UWG-Stadtrat hat den SÜDKURIER zu einer „Schlaglochtour“ durch die Stadt eingeladen.

Da passt ein VW-Bus rein: Das Spielzeugauto verdeutlicht die Größe des Schlaglochs. | Bild: Grupp, Helmar

Flickenteppiche und Straßendecken, die mancherorts einem Schweizer Käse ähneln, sind ihm ein Dorn im Auge. „Straßenunterhalt“, sagt er und verweist auf seine Jahrzehnte in der Kommunalpolitik, „gehört zu den täglichen Hausaufgaben einer Stadtverwaltung“. Seit einiger Zeit stelle er aber „eine gewisse Nachlässigkeit“ fest. Dabei betreffe es alle Bürger, die wiederum ihre Steuern und Gebühren an die Stadt entrichten würden – auch für diese Aufgaben.

Am Rand der Lichtenbergstraße wuchert Unkraut. Roland Hepting bemängelt, dass der Bauhof keine Kehrmaschine mehr habe. Nun müssen die Grundstücksbesitzer selbst den Bordstein pflegen. Manche tun es, andere nicht. | Bild: Grupp, Helmar

Das investiert die Stadtverwaltung Im Ergebnishaushalt 2023 der Stadt sind für die Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen rund 620.000 Euro eingestellt. Über diesen Posten werden auch die Ausbesserungen und Sanierungen abgewickelt, informiert Stadtkämmerer Michael Lissner auf Nachfrage. Für die Straßen ist dabei ein Anteil von 300.000 Euro vorgesehen, für Radwege zum Beispiel 130.000 Euro. Die Priorisierung der Maßnahmen übernimmt dabei das Stadtbauamt nach sachlichen Kriterien. Teils wird dabei auch der Gemeinderat einbezogen. Bei grundsätzlichen Sanierungen seien laut Lissner aber auch noch die anderen Gewerke wie Telekommunikation, Strom, Wasser und Abwasser zu berücksichtigen. In diesen Fällen sei die Koordination auch aufwändiger.

Hepting betont, er wolle keineswegs nur kritisieren. Im Gegenteil: Die Kreuzgasse und auch die Infrastruktur in Möggenweiler seien zuletzt „hervorragend saniert“ worden: „Das hat die Verwaltung richtig gut gemacht, aber beim Friedhof hört das auf, von dort an sind in diesem Bereich alle Straßen Holperstrecken.“ In seiner E-Mail an die Redaktion hatte Hepting, dem trockener Humor und bissige Formulierungen nicht fremd sind, von einer „Weheneinleitungsstrecke“ geschrieben. Rund um die Pestalozzischule müssten die Straßen dringend saniert werden, ob wie hier die Pestalozzistraße oder hangaufwärts der Tulpenweg, der Rosenweg oder die Bruggergasse. In anderen Bereichen der Stadt sehe es aber auch nicht viel besser aus, sagt er.

Vor allem für Radfahrer seien die Schlaglochpisten eine Gefährdung. „Es geht hier auch um das Bürgerwohl, woran die Verwaltung interessiert sein sollte“, betont der pensionierte Realschulrektor. Wie man einer solchen Vernachlässigung dauerhaft entgegenwirken könnte, dafür hat er einen Vorschlag mitgebracht. Ähnlich wie Mitarbeiter des Landratsamts, die Bundesstraßen abfuhren und Schäden vermerkten, könnte das Bauhofteam regelmäßig die Gemeindestraßen kontrollieren. Überall dort, wo sich dringlicher Sanierungsbedarf zeige, schicke man dann zeitnah einen Reparaturtrupp auf die Reise. Mittel für den Straßenunterhalt seien in den städtischen Haushalt eingestellt. Man müsse sie nur konsequent abrufen und sinnvoll einsetzen, argumentiert Hepting.

Straße um zehn Zentimeter gesenkt

Ein paar Hundert Meter weiter, Richtung Wirtshaus hoch, zweigt die Lichtenbergstraße von der Gehrenbergstraße ab. Wir knien am Straßenrand und stellen mithilfe eines Zollstocks fest, dass sich an einer Stelle, an der ein Gitter einen Regenüberlauf markiert, die Straße um satte zehn Zentimeter gesenkt hat.

Knapp zehn Zentimeter tiefer als normal: Roland Hepting hält einen Zollstock an die schadhafte Stelle in der Lichtenbergstraße. | Bild: Grupp, Helmar

„Auch diese Stelle ist höchst gefährlich für Radfahrer“, sagt Hepting. Zumal auf der anderen Straßenseite seit Monaten ein großes Wohnmobil dauergeparkt sei und jeglicher Verkehr ausweichen müsse. Sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad werde man dann häufig in die Senke gedrängt. Dem Bauhof habe er es gemeldet, getan habe sich bislang aber noch nichts.