Wenn der Vater mit der Tochter am Morgen des Ostersonntages unterwegs ist, dann könnte die Strecke etwas länger werden. Katharina und Georg Amann haben sich auf ihre Rennräder geschwungen haben, um das schöne Frühlingswetter auszukosten.

Georg und Katharina Amann machen eine Fahrradtour. Das Ziel ist der Höchsten. | Bild: Jörg Büsche

„Zum Höchsten wollen wir heute hinauf“, erklärt Georg Amann an der Wegkreuzung in Bergheim. Beide tragen die passende Radler-Kluft. „Normalerweise wären wir jetzt in der Kirche“, sagt Georg Amann. Aber was sei schon normal in diesen Tagen, fragt Amann.

Markdorf Ruhig und bei bestem Frühlingswetter: So haben die Markdorfer Ostern gefeiert Das könnte Sie auch interessieren

Derweil ist Mesnerin Birgitta Radau doch nicht ganz allein in der Kirche St. Nikolaus. Die Tür zur Sakristei hat sie offen gelassen. Offen ist auch die Eingangspforte. Eigentlich wäre hier gleich Orgelbrausen zu hören, der Gesang von Kirchenchor und Gemeinde, vielleicht auch die Klänge einer Konzertmesse.

Gänzlich ungewohnt: die beinahe menschenleere St.Nikolaus-Kirche am Vormittag des Ostersonntags. | Bild: Jörg Büsche

Zu Brigitta Radaus Dienst zählt an diesem Ostersonntag allerdings nicht das Vorbereiten der Eucharistiefeier. Die Bänke sind leer. Nur vor den Stufen zum Chor, am Stand mit den eigens zu Ostern gesegneten Kerzen, steht ein Ehepaar – in ihre Gedanken versunken.

Auf den Straßen in der Innenstadt herrscht Stille

Draußen vor der Tür herrscht Stille. Dann und wann geht ein Passant seiner Wege. Die Eisdiele ist noch geschlossen. Keine Kinder, die mit ihren Fingern auf ihre Lieblingseissorte zeigen. Später am Tag gönnt sich unter anderem Bruno Toni aus Friedrichshafen am Osterbrunnen eine Pause.

Mit seiner Vespa unterwegs, gönnt sich Bruno Toni aus Friedrichshafen am Markdorfer Osterbrunnen ein Eis. | Bild: Jörg Büsche

Evangelische Kirche gleicht einem Fernsehstudio

Im Windfang die evangelischen Kirche, die einem Fernsehstudio gleicht. Monitore, Computer, Kabel in Menge. Vorn beim Altar warten Pfarrer Tibor Nagy und die Sängerin Anuschka Schoepe auf ihren Einsatz. Pünktlich um 10 Uhr soll die Übertragung beginnen. Pfarrer Nagy wirkt gelassen. Aber es ist auch kein Millionenpublikum, das die Video-Übertragung aus der Kirche im Weinberg verfolgen wird.

Anuschka Schoepe und Pfarrer Tibor Nagy singen für den im Netz übertragenen Gottesdienst in der evangelischen Kirche. | Bild: Jörg Büsche

Immerhin: Zwei Dutzend Zuschauer würden schon streamen, verkündet Produktionsleiter Christian Wütschner „Üblicherweise produzieren wir für Unternehmen“, sagt Wütschner. Während der Coronakrise aber finde sein Team Zeit, den Ostergottesdienst für die evangelische Gemeinde auszustrahlen und aufzuzeichnen.

Nur die Kernfamilien feiern zusammen

„Ostern ist sonst ist, da man nicht mit den Menschen zusammenkommen kann, die man gern hat“, sagt Winfried Böhm. Das ist auch für Maria Requena so. „Wir hätten sonst ein volles Haus.“ Ihre auswärts studierenden Kinder seien nicht zu Besuch da.

Martin Weiß hat ohne Eltern und Schwiegereltern gefeiert. Aber die Eier für die Kinder wurden im Garten versteckt. | Bild: Jörg Büsche

Einige Meter weiter, sitzen Daniela und Martin Weiß in ihrem Garten und beobachten die Eiersuche der Kinder. „Wir haben die Eier im Gras versteckt, auch die anderen Geschenke“, berichtet Martin Weiß. „Was fehlt, das sind die Großeltern.“