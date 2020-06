Markdorf vor 2 Stunden

Sinja Stötzner leitet ein Waisenhaus in Kenia: Für sie ist Afrika zu ihrer Heimat geworden

Sinja Stötzner hat ein Waisenhaus in Kenia aufgebaut. Mit viel Engagement, Überzeugung und Herzblut setzt sich die Markdorferin am Rande des kenianischen Slums Kiandutu in Thika dafür ein, dass Waisenkinder Bildung und ein Zuhause erhalten. Was die 28-Jährige antreibt und vor welchen Herausforderungen sie aufgrund des Coronavirus steht, hat sie dem SÜDKURIER am Telefon erzählt.