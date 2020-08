von Christiane Keutner

Das neue, noch von den bisherigen Verantwortlichen des SC Markdorf (SCM) angestoßene Konzept, betrifft auch das Vereinsheim. Mit Silvia Schmidt hat der SCM eine neue Pächterin gefunden, die sich nicht nur in der Gastronomie einbringt, sondern auch im Verein integriert und geschätzt ist. Obendrein interessiert sie sich für Fußball. „Durch meinen Mann, der in der zweiten Mannschaft spielt, und meinen Sohn kenne ich alle Teams.“

Entschluss zusammen mit ihrem Mann gefasst

Als der Vertrag mit dem Vorpächter einvernehmlich gelöst wurde, hatten sie und ihr Mann sich entschlossen, sich verstärkt einzubringen: „Ich kenne alle und die Abläufe von den Spieltagen, das ist ein großer Vorteil. Ich mag Menschen um mich herum. Ich verbringe hier gerne meine Zeit, das ist wie mein zweites Wohnzimmer, daher passt es für mich“, sagte die 42-Jährige. Sie war lange im Einzelhandel, unter anderem im Lebensmittelbereich tätig, und hat Schulungen absolviert, um die Konzession zu erhalten.

Vereinsgaststätte in „Heimat“ umbenannt

Als erste Amtshandlung hat neue Pächterin Silvia Schmidt dem SCM-Clubheim mit „Heimat“ einen neuen Namen gegeben, selbstverständlich in den Clubfarben Blau/Weiß. | Bild: Lang, Andreas

Dem von Abteilungsleiter Markus Kieferle für den Verein verkündeten Linie von neuem Geist, stärkerer Zusammengehörigkeit und Familiengefühl kommt sie nicht nur inhaltlich, sondern auch mit dem von ihr ausgedachten Namen für die Vereinsgaststätte entgegen: „Heimat“. Und: „Markdorf ist meine neue Heimat, hier bin ich angekommen“, sagt die aus Radolfzell stammende Pächterin.

Neue Pächterin freut sich auf die Herausforderung

In der Vereinsgaststätte, die mit einem internen Turnier und einem Spanferkelessen eröffnet wurde und öffentlich ist, bietet sie eine kleine Karte mit heißen Seelen, überbackenem Toast, Pommes, Chicken Nuggets, Wurstsalat sowie an den Spieltagen Bratwurst. Ein kleiner Pool an Mitarbeitern steht ihr zur Seite.

Markdorf Ein Leben für den SC Markdorf: Erich Lorenz wird zum Ehrenvorsitzenden Das könnte Sie auch interessieren

Die Öffnungszeiten sind werktags von 17 bis 23 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 1 Uhr, sonntags von 14 bis 22 Uhr. Während Jugendspielen ist auch schon vormittags geöffnet. Mittwochs ist Ruhetag, außer wenn Champions League ist. Auf dem neuen, fast zwei Meter großen Bildschirm werden per Sky Spiele übertragen. Der Biergarten bietet knapp 50 Plätze, 40 sind es coronabedingt im Vereinsheim. „Ich freue mich auf die Herausforderung und auf die Gäste“, sagt Silvia Schmidt.