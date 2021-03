Zehn städtische Bauplätze stehen im Neubaugebiet Torkelhalden in Riedheim zu Verfügung. 180 allgemeine Bauplatzbewerbungen liegen in Markdorf vor, darunter sind Bewerber, die schon seit vielen Jahren auf einen Bauplatz warten, wie der stellvertretende Kämmerer Jörg Wiggenhauser in der Gemeinderatssitzung erklärte.

Um einen der begehrten Bauplätze zu erhalten, gibt es städtische Richtlinien über ein Punktesystem und Mindestfinanzierungssummen. Diese lagen bei den Kettenhaus-Bauplätzen bei 740 000 Euro und bei den Mehrfamilienhausplätzen bei 900 000 Euro, jeweils mit einer Eigenkapitalquote von 20 Prozent.

Markdorf Im März können in Riedheim die Bagger anrücken: Der Gemeinderat bringt das Wohngebiet Torkelhalden auf den Weg Das könnte Sie auch interessieren

Bewerber müssen Mindestpunktzahl von 94 Punkten erreichen

Über vom Gemeinderat festgelegte Vergabekriterien werden Punkte verteilt, bei den Torkelhalden musste eine Mindestpunktzahl von 94 Punkten erreicht sein. Punkte gibt es zum Beispiel für Einheimischenbezug, soziale Kriterien, Erwerbstätigkeit und ehrenamtliches Engagement. Von den 180 Bewerbern wurden 30 Bewerber, die nach den vorliegenden Unterlagen vorläufig zumindest 70 Punkte erreicht hatten, aufgefordert, diese zu aktualisieren. Bis zum Ausschreibungsende zum 1. März waren neun Bewerbungen eingegangen, die die Mindestpunktzahl erfüllten, zwei haben ihre Bewerbung in der Zwischenzeit wieder zurückgezogen. Sollten bis zu den Notarterminen im Mai Bauplätze nicht verkauft werden können, erfolgt im September 2021 eine Neuausschreibung mit den gleichen Vorgaben, erklärte Wiggenhauser.

Im Baugebiet Torkelhalden haben die ersten Arbeiten begonnen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Eigenbebauung durch die Stadt auf einem Bauplatz möglich

Für Bauplatz 11 ist ein Zweifamilienhaus vorgesehen, für Bauplatz Nummer 12 ein Dreifamilienhaus. Hier ist allerdings aufgrund der Bedenken der Nachbarschaft zur sensiblen und kostenintensiven Hangbebauung zum Hochkreuzweg und der Stellplatzsituation eine anspruchsvolle Architektur gefragt. Daher wurde dieser Bauplatz nur mit niedriger Priorisierung nachgefragt.

Markdorf Neubaugebiet Torkelhalden in Riedheim: Anwohner kritisieren das Vorgehen der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Hier könnte auch eine Eigenbebauung durch die Stadt für den Mietwohnungsbau erfolgen, so Jörg Wiggenhauser. Bislang liegen dafür aber noch keine konkreten Pläne vor, wie Bürgermeister Georg Riedmann auf die Nachfrage von FDP-Stadtrat Rolf Haas antwortete. FW-Stadtrat Arnold Holstein war es noch wichtig zu betonen, dass in Markdorf alle Bewerber, die hier bauen möchten, willkommen seien.