Sechs Kinder stehen im Chorraum von St. Nikolaus. Alle tragen sie Kronen. „Grüß Gott ihr Leut‘ von fern und nah“, sprechen sie gemeinsam, „die Sternsinger sind wieder da.“ Das war der Auftakt zur diesjährigen Sternsingeraktion in Markdorf. Begonnen hat sie am Sonntag – während des Vormittag-Gottesdienstes. Voraussichtliches Ende ist am 6. Januar, dem Dreikönigstag.

„Christus segne dieses Haus“

Bis dahin werden etwas mehr als 30 Mädchen und Jungen durch die Straßen ziehen, an Haustüren klingeln und ihre Sternsinger-Lieder singen. Und die Sternsinger werden die Segensformel anbringen. Das „Christus segne dieses Haus“, für das die Buchstaben C, B und M bei der Jahreszahl 2022 stehen. Die Aufkleber mit der Formel und die Kreide, mit der die Sternsinger die Türzargen beschriften, hat Vikar Lukas Biermayer nach dem Gottesdienst mit segnendem Weihwasser besprengt.

Nach dem Gottesdienst hatten sich auch die übrigen Kinder eingefunden. Angetan mit bunten Gewändern, Kronen tragend allesamt, wurden sie vom Vikar auf den Weg geschickt. Draußen vor der Kirche war das möglich. Dort ließ sich der in der Pandemie gebotene Abstand wahren. Drinnen wäre es viel zu eng gewesen für einen normalen Aussendungsgottesdienst, den stets auch viele Eltern besuchen.

„Bitte nur an der Tür und nicht im Haus empfangen“, hatte Vikar Biermayer während des Gottesdienstes um Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen geworben. Immerhin dürfen die Sternsingergruppen in diesem Jahr überhaupt ausgesandt werden. Im vergangen Januar war das noch anders. Da konnten die Spenden für die Aktion nur übers Pfarrbüro abgewickelt werden. Weder kleine Caspars noch kleine Melchiors oder kleine Balthasars durften sich auf den Weg durch die Stadt machen, um sich die Spendenbüchse füllen zu lassen.

Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion lautet übrigens „Gesund werden, gesund bleiben“. Im Zentrum steht dabei die Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen in Afrika. Spenden können auch im Pfarrbüro, Kirchgasse 1, abgegeben werden.