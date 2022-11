Mit Lara Köhler hat das Katholische Jugendbüro Linzgau seit Mitte September eine neue Dekanatsjugendreferentin. Die 27-Jährige gehört außerdem zum Jugendpastoralen Team Bodensee-Hohenzollern.

Als Oberministrantin und Jugendgruppenleiterin hatte Lara Köhler schon immer einen engen Bezug zur Kirche. „Auch während meines Studiums habe ich ehrenamtlich in der Kirche mitgearbeitet“, berichtet die Konstanzerin. Eigentlich war ihr Berufsziel, am Gymnasium Englisch und Biologie zu unterrichten. Aber trotz eines Einserabschlusses sei sie nach ihrem Referendariat nicht eingestellt worden. „Daraufhin habe ich mich als Jugendreferentin beworben und bin jetzt sehr zufrieden mit dieser Entscheidung“, sagt Lara Köhler.

Ansprechpartnerin für Ortsgruppen

Im Jugendpastoralen Team gehört die Organisation schulischer Veranstaltungen wie mehrtägige Orientierungstage auf einer Hütte, Mobbing-Prävention, Kommunikationstraining oder Erlebnispädagogik zu Lara Köhlers Aufgaben. Im Jugendbüro mit Sitz in der Zeppelinstraße 7 kümmert sie sich unter anderem um die Ausbildung von Jugendleitern und um die Organisation des Jugendkirchenschiffs. „Ich bin Ansprechpartnerin für 30 bis 35 Ortsgruppen im Dekanat und sie können bei allen Fragen auf mich zukommen“, betont die Jugendreferentin.

Markdorf Christliches Bildungswerk stellt Angebote vor Das könnte Sie auch interessieren

An ihrer neuen Arbeit schätzt Lara Köhler ganz besonders den Kontakt zu den Menschen, das heißt, zu den Jugendlichen und zu den Kollegen. „Sehr schön ist, dass ich mir die Arbeit sehr frei einteilen und selbst Schwerpunkte setzen kann“, berichtet sie. Eigentlich habe sie aktuell das Gefühl, dass ihr Hobby zum Beruf geworden sei. „Daran habe ich einfach Spaß und Freude.“ Dabei sieht die junge Frau, die in ihrer Freizeit gerne Fußball spielt, die Entwicklungen in der Kirche auch kritisch. „Aber man kann nur etwas verändern, wenn man dabei ist. Und hier, im Dekanat Linzgau, kann ich etwas verändern.“ So habe sie große Lust, das Gute hervorzuheben und den Jugendlichen wieder näher zu bringen.