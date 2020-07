Ein Patentrezept zum alt werden hat Martha Steffelin nicht. Mit Enkelin Petra und Tochter Gerlinde sitzt sie in deren Garten und isst ein Stück Torte mit der Zahl 100 aus Schokolade darauf. „Ich bin gesund und zufrieden. Was will ich mehr“, sagt die 100-Jährige.

Die Geburtstagstorte mit der Zahl 100 aus Schokolade darauf verziert. | Bild: Julia Leiber

Vor dem Coronavirus habe sie keine Angst. Der Reporterin mit Mundschutz möchte sie sogar die Hand schütteln. Auch wenn sie wegen ihres hohen Alters und der Corona-Pandemie die meiste Zeit zuhause verbringe, gehe sie fast jeden Tag circa eine Stunde in der Markdorfer Innenstadt spazieren.

Gesundes Leben

Bis auf eine Gallenstein-Operation und Grippe sei sie immer gesund gewesen, sagt Tochter Gerlinde Höschele erfreut. In ihrem Leben sei bisher „alles gut ausgegangen“, betont Steffelin.

Martha Steffelin. | Bild: Julia Leiber

Höschele schaut zwar jeden Tag bei ihrer Mutter vorbei, doch Steffelin versorgt sich in ihrem Haus noch weitgehend selbst. Kochen und putzen seien für die Hundertjährige kein Problem, sagt die 74-jährige Tochter. Gekocht hat sie schon immer gerne.

Konstanz Optimistisch, fröhlich und hilfsbereit: Die Konstanzerin Ida Meßmer feiert heute ihren 100. Geburtstag. Das könnte Sie auch interessieren

Köchin, Näherin und Verkäuferin

Sie war lange als Köchin für die Kinder der Mitarbeiterinnen bei der Markdorfer Firma Stromeyer tätig. Dort war sie auch als Näherin und Leiterin am Band tätig, wo sie abwechselnd gebraucht wurde. Sie sei froh gewesen, wenn sie Arbeit hatte und die Kinder versorgt waren.

Hilfsbereit sei ihre Mutter schon immer, sagt Höschele. Nach Markdorf hat es die gebürtige Südtirolerin, die mit zehn Geschwistern aufgewachsen ist, vor 74 Jahren durch ihren Mann, einen Markdorfer.

Steffelin lernt Ehemann in Tirol kennen

Kennengelernt haben sie sich in Lech am Arlberg in Tirol. Dort hat sie ein Lebensmittelgeschäft betrieben und er war als Soldat stationiert. Ihr Mann ist bereits vor 20 Jahren im Alter von 80 Jahren gestorben. Doch ihre Mutter habe sich nie unterkriegen lassen, erzählt Höschele.

Zu ihren drei Kindern habe sie ein sehr gutes Verhältnis und sie unterstützen sie im Alltag, sagt Steffelin.

„Meine Kinder sind immer brav gewesen“, erzählt die 100-Jährige und schmunzelt. | Bild: Julia Leiber

Fragt man Enkelin Petra, wie sie ihre Oma beschreiben würde, kommt die Antwort schnell: „fidel, immer am Schaffen und viel unterwegs“, sagt die 37-Jährige. Auf ihre Oma sei die ganze Familie stolz.