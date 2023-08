Das vom Schachklub ausgerichtete Turnier Schnellschach Open hat erneut Spieler aus dem gesamten süddeutschen Raum sowie aus Österreich und Liechtenstein angelockt. 76 Teilnehmer haben sich in sieben Runden in der Stadthalle gemessen. Und am späten Nachmittag wurde es noch einmal richtig spannend, weil vier Spieler mit Punktegleichstand in die entscheidende Partie gingen.

Den Turniersieg trug indes nicht der Favorit Dennis Breder, Internationaler Meister aus Baden-Baden, davon, sondern Samuel Heymann vom Schachclub Pfullendorf. „Ein bisschen dürfen wir uns auch in diesem Erfolg sonnen“, freute sich Dieter Knödler, Vorsitzender des Schachklubs Markdorf. Denn Heymann habe seine Schachlaufbahn in der Jugendabteilung des Schachklubs begonnen.

Junge Gesichter begegneten überhaupt recht viele beim Schnellschach Open. Zum Beispiel Denis. Der Elfjährige hat zum zweiten Mal am Turnier in der Stadthalle teilgenommen. „Hier kann man DWZ-Punkte sammeln“, erklärte der Konstanzer, dessen harte Mitlaute auf seinen Migrationshintergrund hindeuten. Das Kürzel DWZ steht für Deutsche Wertungszahl. Die sagt aus, welche Spielstärke ein Schachspieler hat – wie hoch seine Gewinnerwartung ist. Denis‘ Mutter Marina – ihren vollen Namen möchte sie nicht nennen – schaut indes weniger auf Wettkampfresultate. Sie begrüßt ganz grundsätzlich, dass ihr Sohn Schach spielt. „Weil Schach das Nachdenken fördert.“ Dieses Argument begegnet häufiger, wenn man Mütter, wenn man Väter fragt, was sie von dem Hobby – oder besser von dem Sport halten, das ihre Töchter, ihre Söhne treiben. Oftmals zieht es die Kinder zu den Figuren, weil auch die Eltern Schach spielen – oder ein Großelternteil.

Bei Leon (14) verhielt es sich anders. Er ist durch „Damengambit“ zum Schachsport gekommen. „Mich hat diese Neflix-Serie irgendwie fasziniert.“ Offenbar nicht nur ihn – die Geschichte vom Waisenkind mit ungeahntem Schachtalent wurde millionenfach gestreamt. „Und uns hat die Serie noch mehr Nachwuchs gebracht“, sagte José Bravo, einer der beiden Jugendtrainer des Markdorfer Schachklubs.

Aus Sicht von Alexander Rul könnte der Schachsport noch sehr viel mehr Anfänger haben. Die beiden Söhne des gebürtigen Kasachen, Albert (11) und Robert (9), spielen ebenfalls im Markdorfer Schachklub. Und Alexander Rul findet, dass Schachspielen eine gute Methode ist, „die Entwicklung des Hirns zu fördern“. Sein Eindruck sei aber, dass diese Methode nur den Schach-Enthusiasten bekannt ist. Aus seiner Sicht wäre da ein wenig mehr Öffentlichkeitsarbeit schon überaus hilfreich. Der neunjährige Robert wird in der Sonderwertungskategorie Schüler den ersten Platz belegen.

Besonderer Anstrengungen braucht es nicht, um Tilo Balser zu erreichen. Der Tettnanger ist der Seniorenreferent im Bezirk Oberschwaben des Württembergischen Schachverbands. Er kommt regelmäßig zu den seit 1998 bestehenden Schnellschach Open, „weil es einfach ein schönes Turnier ist“. Ein Turnier, das sowohl FIDE- wie Internationale Meister anlockt – neben mehr oder minder ambitionierten Durchschnittsspielern. Die Stärke ist den Turnierteilnehmern nicht anzusehen, wenn sie über ihren Figuren brüten. Sieben Runden lang – nach Schweizer System. Lange Turnierstunden ohne laute Worte oder gar Freudenschreie. Auch die Zuschauer sind still, feuern nicht an. Denn der Kampf Weiß gegen Schwarz ist ein leiser Sport.