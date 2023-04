Für Fiene Hartmann waren die vergangenen Jahre nicht einfach. Als sie im Frühjahr 2020 im Markdorfer Mehrgenerationenhaus die Selbsthilfegruppe Depressionen und Burnout für Erwachsene gründete, befand sich Hartmann nach eigener Aussage in einem stabilen Gesundheitszustand. Die 45-jährige leidet seit vielen Jahren an depressiven Phasen und gilt als hochsensibel. Fiene Hartmann hilft der Austausch zu Gleichgesinnten, um mit ihrer Krankheit besser umgehen und leben zu können. „Gegenseitige Hilfe kann viel Gutes bewirken“, sagt sie.

Doch die Corona-Pandemie machte persönliche Treffen nahezu unmöglich, bei Fiene Hartmann kommen Erziehungszeiten und persönliche Umstände hinzu, die sie psychisch wieder zurückwerfen, sodass die Treffen seit mehreren Monaten pausieren. Nun fühlt sich die frühere Gymnasiallehrerin aber soweit gestärkt, dass die Selbsthilfegruppe in Markdorf wieder in Präsenz stattfindet. Der nächste Termin im Mehrgenerationenhaus ist am Mittwoch, 19. April, 19 Uhr.

Fiene Hartmann bei der Gründung der Gruppe 2020 im Gespräch mit Renate Hold vom Mehrgenerationenhaus. Hier finden die Treffen nun wieder in Präsenz statt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Offenes Gespräch über Gesundheitszustand der Teilnehmer

Jeder, der akut an einer Depression leidet oder dies schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt durchlebt hat, ist willkommen. Die Treffen beginnen mit einer fünfminütigen Achtsamkeitsmeditation, es folgt ein offenes Gespräch über den Gesundheitszustand der Teilnehmer und anschließend eine Runde, in der ein bestimmtes Thema im Fokus steht. Das kann zum Beispiel Selbsthilfe, Selbstfürsorge, Achtsamkeit oder Ernährung sein.

„Ich musste auch lernen, loszulassen und Situationen anzunehmen“, sagt Fiene Hartmann, die sich Lösungsstrategien angeeignet an, um bei zentralen Punkten ruhig zu bleiben, nicht in Stress zu geraten und das Nervensystem nicht zu belasten. Dieses Wissen möchte sich gerne teilen. Während der Corona-Pandemie habe sich die Gruppe online ausgetauscht, dies sei die einzige Möglichkeit gewesen, um in Kontakt zu bleiben. Die Nachfrage habe vor allem im Winter stark zugenommen, berichtet Hartmann, der es wichtig ist, dass sich alle Teilnehmer in der Gruppe gut aufgehoben fühlen.

Viele unterschiedliche Formen von Depressionen

Zwischen Depressionen und Burnout zieht Fiene Hartmann keine Trennlinie. „Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen von Depressionen“, sagt die Mutter von vier Kindern. Bei den Treffen werde jeder Teilnehmer so akzeptiert, wie er ist und in seinem Empfinden ernst genommen. „Man soll sich verstanden fühlen und erkennen, dass man nicht alleine ist“, sagt Hartmann.

Viele Betroffene leiden unter einer Antriebsschwäche, gegen die sie ankämpfen – oft erfolglos. „Die Seele kann sich nicht immer anstrengen“, sagt Hartmann, die sich wünscht, dass noch mehr Aufklärungsarbeit zum Thema Depressionen geleistet und Hilfsangebote bekannter werden. Fiene Hartmann bietet auch jeden Montag um 20 Uhr einen Online-Gesprächskreis für Hochsensible an. Weitere Informationen im Internet:

https://hochsensibel.lichtblicke-shg.de