Im Dezember wird der gemeinnützige Markdorfer Verein Nation Builders International Germany zehn Jahre alt. Aus diesem Anlass wird es am Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Nikolaus ein Benefizkonzert mit der Dixieland-Band Swiss German Dixie Corporation geben. Die Musiker verzichten auf eine Gage, statt Eintrittsgelder werden Spenden entgegen genommen. „Wir sind sehr dankbar und es ist uns ein großes Vergnügen, das wir die Musiker für das Konzert gewinnen konnten“, so Vereinsgründer Bernhard Kolodzik.

Die Geschichte des Vereins beginnt im Januar 2013 mit einem Freiwilligendienst von Doris und Bernhard Kolodzik im Waisenhaus und der Schule in Begoro in Ghana. Nach dem geplanten sechsmonatigen Aufenthalt kam das Ehepaar im Juli 2013 nach Markdorf zurück und stellte sich die Frage, wie es mit den Kindern weitergeht. „Nach allem, was wir gesehen und erlebt hatten, waren wir sicher, dass der Fortbestand von Nabi Ghana und damit die Zukunft der Kinder ohne unsere weitere Unterstützung nicht gesichert ist“, so Bernhard Kolodzik. Das Ehepaar begann mit Freunden die Gründung eines gemeinnützigen Vereines und nach Prüfung aller eingereichten Unterlagen durch das Finanzamt Überlingen erhielten sie im November 2013 den Bescheid, dass die satzungsmäßigen Voraussetzungen erfüllt werden und Nabi Germany als steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt wird. Es erfolgte die Eintragung beim Amtsgericht Überlingen.

„Von dem, was auf uns zukommt, hatten wir nur eine vage Vorstellung“, sagt Kolodzik, der eigentlich davon ausgegangen ist, dass die Arbeit im Laufe der Jahre weniger werden würde – doch das Gegenteil ist der Fall. „Je länger man dabei ist, desto mehr Verantwortung trägt man auch.“ Aber dem Markdorfer Ehepaar macht die Vereinsarbeit viel Spaß, auch wenn sie Zeit, Kraft und Energie kostet. „Wenn man sieht, was wir bewegt haben und welche Erfolge wir haben, dann schöpfen wir daraus unsere Motivation.“ Die zehn Jahre Arbeit und Einsatz für die 45 Waisenkinder und rund 140 Tagesschüler haben sich laut den Kolodziks mehr als gelohnt. Aber ohne die große Unterstützung der Mitglieder, Paten und Spenden wäre das nicht möglich gewesen. „Wir sind allen sehr dankbar dafür“, so das Ehepaar.

Kolodziks blicken zurück: 2013 gab es im Waisenhaus kein Wasser. Es gab kein Licht, die Küche bestand aus ein paar Brettern auf morschen Pfählen, das Toilettenhäuschen stand einbruchsgefährdet auf einer offenen Grube, die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal, genauso wie die medizinische Versorgung der Kinder. In der Schule fehlte es an allem, die Lehr- und Lernbedingungen waren miserabel.

Heute, nach zehn Jahren, können sie mit Stolz sagen, dass sie nicht nur die Lebensumstände der Kinder verbessert haben, sondern dass auch das Waisenhaus mit der Schule bei den zuständigen Behörden in Ghana einen ausgezeichneten Ruf genießt. Alex Dankwa, Direktor Nabi Ghana, hat hier überall offene Türen und hat sich auch einen Namen in den lokalen Organisationen gemacht. „Wir sind im Land gut etabliert“ sagt Bernhard Kolodzik.

Meilensteine auf dem Weg waren der Anschluss ans Stromnetz, Brunnenbau, Neubau von Toiletten, Küche und Essraum, Installation einer Photovoltaikanlage, Gesundheitsfürsorge sowie die Verbesserung des Schulwesens und die Bildungsförderung von Mädchen und Jungs für höhere Schulen und Studium. Darüber hinaus wurden viele kleinere Projekte umgesetzt, beispielsweise die Umstellung auf Gas in der Küche, neue Betten und Matratzen, Schulmöbel, Organisation des Müllplatzes und den Anbau von Grundnahrungsmitteln.

Benefizkonzert am 29. Oktober

Wo Hilfe Not tut, braucht es Signale, um Unterstützer herbeizuholen. Die Benefizkonzerte der Swiss German Dixie Corporation haben solche Signalwirkung. Schon mehrfach ist die deutsch-schweizerische Band in Markdorf aufgetreten. Wiederholt auch, um Spendengelder für den Verein Nation Builders International Germany einzuspielen. Und sicher ist, dass beim Konzert am 29. Oktober in der St.-Nikolaus-Kirche erneut deutlich vernehmliche mitunter auch laute Signale ertönen.

Natürlich spielt die Swiss German Dixie Corporation auch leisere Töne, doch der Name sagt‘s: Dixie-Jazz ist oftmals mit Temperament, Lebendigkeit, Dynamik verbunden. Das liegt am Genre. Und an den Instrumenten liegt es wohl auch: Banjo, Sousaphon, Posaune, Trompete und Schlagzeug verheißen ein sattes Klangerlebnis – ebenso wie die Klarinette, das fünfte Instrument im deutsch-schweizerischen Sextett. Ein siebtes Instrument kommt hinzu: die Orgel.

„Ich habe Johann Tress gefragt, ob er mitmachen will“, erklärt Trompeter Roland Wohlhüter. Der Kirchenmusiker habe freudig zugesagt. Offen lies Wohlhüter, was für den Organisten mehr wog? Seiner Orgel Jazz beziehungsweise Gospel zu entlocken – oder der Zweck des Konzerts. Immerhin verrät der Organist, dass er Jazz spielen wird und Ragtime. „Für die Orgel ist das kein Problem“, erklärt Tress. Die sei jeder Art von Musik gewachsen. Eine Herausforderung sieht Tress trotzdem. „Am Schluss des Konzerts wollen wir jammen. Freies Improvisieren braucht normalerweise Blickkontakt. Das könnte schwierig werden. Denn der Organist sitzt auf er Empore, während die Band auf der Altartreppe steht.

Nur wenige Tage nach dem Konzert – am 1. November – werden Bernhard und Doris Kolodzik wieder für vier Wochen nach Ghana reisen. Doris Kolodzik, die zuletzt 2019 vor Ort war, freut sich sehr darauf, die Kinder wieder in die Arme schließen zu können. Die Spendengelder sollen für Bildungslernmittel und Schulmaterial verwendet werden. Außerdem stehen Renovierungsarbeiten an. Und dann soll auch in Begoro das zehnjährige Bestehen gefeiert werden.