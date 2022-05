Duschgel, Seife, Toilettenpapier stapeln sich, liegen neben Zahnbürsten, Rasier- und Zahncreme. Ordnung herrscht keine, aber sehr viel guter Wille. Auch dieses Mal hat der Spendenaufruf des Gemeindeausschusses Caritas und Soziales in den sechs Pfarreien der Seelsorgeeinheit Markdorf großen Erfolg gehabt. Erneut wurden beachtliche Mengen Hygieneartikel zusammengetragen. „Dinge, für die unsere Kunden oftmals kein Geld mehr haben“, erklärt Günther Wieth, Leiter des Markdorfer Tafelladens. Wo sonst nur Lebensmittel an Bedürftige gegen ein eher symbolisches Entgelt abgegeben werden, wo sonst nur in Ausnahmefällen Haltbares verteilt werden kann – wie Salz, wie Zucker, Kaffee oder Nudeln -, dort können die ehrenamtlichen Helfer in den kommenden Wochen Tuben, Fläschchen, Packungen überreichen, gespendete Waren zur Körperpflege.

„Die Leute reden nicht darüber“

„Vor allem donnerstags kommt einiges zusammen“, berichtet Ursula Elbs vom Ausschuss Caritas und Soziales. Sie hilft, das einzusammeln, was die Kirchenbesucher nach der Frauenmesse am Mittwoch oder nach der Orgelmusik zur Marktzeit donnerstags in die Kartons an den Eingängen der Markdorfer St.-Nikolauskirche legen. „An den Wochenenden ist es dann schon etwas weniger“, erklärt Christina Höflacher. Auch sie half mit beim Organisieren der Hygieneartikel-Spendenaktion. Es war inzwischen schon die vierte. Ihr Eindruck ist, dass sich doch mancher scheut, im Sonntagsstaat und mit einer Packung Toilettenpapier unterm Arm in die Kirche zu gehen. Rückmeldungen, Kommentare kommen eigentlich keine. Die Sache spreche für sich. „Die Leute reden nicht darüber“, beschreibt es Christina Höflacher.

Angestoßen wurde die Spendenaktion vor fünf Jahren von Angela Baum. Sie ist Beisitzerin im Vorstand der Markdorfer Tafel und das Bindeglied zur katholischen Seelsorgeeinheit. In dieser Funktion hat sie einen unmittelbaren Einblick in die Bedürfnisse im Tafelladen. Dass der Wunsch nach haltbaren Lebensmitteln ebenso groß ist wie der nach Hygieneartikeln war ihr bewusst. Angela Baum trug das weiter in den Caritasausschuss.

Unterdessen ist der Bedarf noch deutlich gewachsen, erklärt Günther Wieth. Zumal die Zahl der Tafelkunden in den letzten Monaten drastisch angestiegen ist. Rund 240 Familien sind derzeit empfangsberechtigt. 130 Familien stellen sich jeden Donnerstag an. Gleichzeitig aber habe sich die Menge der gespendeten Lebensmittel aus den Geschäften um die Hälfte reduziert, klagt Wieth. Und die Zahl der Bedürftigen steige noch an. Inzwischen leben etwa 80 ukrainische Familien in Markdorf, erklärt Wieth. Viele seien auf die Unterstützung durch die Tafel angewiesen. Ohne zusätzliche Spendengutscheine von Markdorfer Bürgern würde ein großer Teil der Tafelkunden leer ausgehen.