Ein 30-jähriger Mitsubishi-Fahrer war gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 von Markdorf in Richtung Oberteuringen unterwegs, als er in Hepbach aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Das teilt die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage mit.

Der Fahrer stieß frontal mit einer 37-jährigen Skoda-Fahrerin zusammen, in deren Wagen sich auch zwei Kinder befanden. Der Unfallverursacher und die beiden Kinder wurden leicht verletzt, die Frau schwer. Alle vier Personen wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte waren vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Bundesstraße war rund zwei Stunden gesperrt, eine Umleitung war eingerichtet.

Am Mitsubishi entstand ein Schaden von 24 000 Euro, am Skoda 6000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.