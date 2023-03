Hat sich Günther Wieth verkalkuliert? Es kommt gewiss nicht oft vor, dass der Leiter der Markdorfer Tafel falsch liegt, wenn es um Lebensmittelspenden geht. Dafür hat er zu viel Erfahrung – und sich im Laufe der Jahre zum ausgefuchsten Logistiker entwickelt. Doch vergangenen Mittwoch war der Wagen, mit dem Tafel-Chef Wieth auf dem Parkplatz von Aldi vorfuhr, viel zu klein. „Unser Kühltransporter ist unterwegs“, erläutere Wieth. Am Mittwoch machen die Tafel-Fahrer ihre Touren zu den Bäckern und Lebensmittelgeschäften der Region – um Brot, Molkereiprodukte und Gemüse abzuholen. Lebensmittel, die zu viel produziert wurden, beziehungsweise ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben.

Für jene Windelpakete, die sich auf dem Palettenhubwagen an der Aldi-Kasse stapelten, trifft das nicht zu. Ebenso wenig für die Nudeln, den Reis und die anderen Lebensmittel, die sich auf Palettenhubwagen Nummer zwei auftürmten. Denn sie sind haltbar. „Wir haben in der Tafel nachgefragt, was dort am dringendsten benötigt wird“, erklärt Luise Armbruster, Schülersprecherin am Gymnasium des Markdorfer Bildungszentrums. Haltbares, aber auch Hygieneartikel, außerdem Windeln für Kinder würden derzeit am meisten gebraucht in der Markdorfer Tafel.

„Es wird ja viel darüber berichtet, wie schlimm die Situation der Tafeln inzwischen ist“, erläutert Anton Weber. Auch er engagiert sich in der Schülermitverwaltung (SMV). „Da wollten wir unseren Beitrag leisten“, erklärt der Oberstufenschüler weiter. Deshalb kamen die Schüler auf den Gedanken, die Einnahmen aus dem Weihnachtsbasar diesmal nicht für Hilfsprojekte in Bolivien, Bangladesh oder in anderen fernen Regionen zu spenden, sondern damit in der Nähe zu bleiben. Das Geld, das durch den Verkauf von selbst gebastelten Adventsschmuck und daheim gebackenen Plätzchen eingenommen wurde, soll an die Bedürftigen gehen, die Woche für Woche an der Lebensmittelausgabe Schlange stehen. Es sind rund 6200 Euro, für die die Schüler Waren eingekauft haben.