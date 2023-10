Mit einem Ackerfest haben die sechsten Klassen der Realschule am Bildungszentrum Markdorf (BZM) ihre Zeit auf dem Gemüseacker der Schule beendet. Als sie noch Fünftklässler waren, also im vergangenen Schuljahr, haben sie auf dem Feld gesät, Verantwortung für junge Pflänzchen übernommen, gegossen, den Boden gehackt und Unkraut gejätet. Dabei haben sie nicht nur jede Menge gelernt, sondern schließlich auch ihre Ernte eingeholt.

Eigentlich sei Erntedank ja ein altmodisches Wort, sagte Ackerlehrerin Alexandra Gretscher in der Freizeitküche des BZM, wo sich die Schüler der Klasse 6E zum kleinen Fest versammelt haben. „Aber das Wort drückt genau aus, was wir sagen möchten.“ Ohne die Sonne mit ihren wärmenden Strahlen, ohne den Regen und den guten Boden hätte es keine so gute Ernte gegeben. „Aber auch Ihr habt ganz viel auf dem Acker gearbeitet und zu der tollen Ernte beigetragen“, lobte Gretscher die Schüler. Während Rick am meisten Spaß beim Lockern der Erde und beim Fangen der Kartoffelkäfer hatte, war das Ernten für Emma das Highlight der Gemüseackerdemie. Natürlich gab es für die Kinder auch viel Neues. „Jetzt kann ich besser unterscheiden, was Unkraut und was Gemüse ist“, schilderte Luigi. Unterstützt vom gemeinnützigen Verein Acker haben am BZM bereits zwei Jahrgänge eine komplette Saison auf dem Gemüseacker erlebt.

Während Kayra und Emma Karotten und Gurken zum Dippen schnippelten, schnitten Leya und Daelyn Brot in mundgerechte Stückchen. Die Ackerlehrerinnen haben zu Hause drei leckere, bunte Dips mit Karotte, Zucchini und Roter Bete zubereitet. Auch wenn der Rote-Bete-Dip farblich am meisten knallte – bei den Schülern war geschmacklich eindeutig der Karottendip an erster Stelle. Im Wechsel mit einer weiteren sechsten Klasse geht es nach dem Gemüseimbiss in die Turnhalle zur Ackerolympiade. Dort stehen Sackhüpfen, Kartoffellauf, das Ertasten und Schmecken von Gemüse, das Schätzen von Maiskörnern in einem Glas und der Wettbewerb um die längste Kartoffelschale auf dem Plan. Liegt da eine Kartoffel oder eine Rote Bete in dem dunklen Kasten? Ist das wirklich der Geschmack von Radieschen? Bei der Ackerolympiade konnten die Schüler nochmals ihr Wissen unter Beweis stellen und haben gleichzeitig Spaß bei den Geschicklichkeitsspielen gehabt.

Ackerlehrerin Nicola Vogel ist wie ihre Kolleginnen Alexandra Gretscher und Johanna Wenger sehr zufrieden mit der Ernte. „Dieses Jahr hatten wir eine regelrechte Tomatenschwemme.“ Begeistert ist Vogel von der Hilfsbereitschaft der Eltern während der Sommerferien. Da wurde ein Großteil des Gemüses erntereif. „Jede Woche kamen am Freitagabend andere Eltern mit ihren Kindern und haben uns Ackerlehrerinnen unterstützt.“ Besonders freut sich Vogel über die vielen positiven Rückmeldungen der Eltern. Ihr Lob gilt der Sparkasse Bodensee für die Unterstützung der Gemüseackerdemie und Landwirt Markus Mock, der die Ackerfläche beim BZM zur Verfügung stellt.