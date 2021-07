In Markdorf verabschiedet sich eine besondere Generation von jungen Menschen aus den Schulen. Sie haben ihre Abschlüsse unter den Bedingungen der Corona-Pandemie geschafft.

49 Abiturienten und ein hervorragender Schnitt von 2,08

Die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse am Gymnasium des Bildungszentrums Markdorf fand in diesem Jahr mit 49 Abiturienten, deren Eltern und den Lehrern der Leistungskurse in der Sporthalle des Bildungszentrums statt. Die Abiturienten haben trotz der Einschränkungen durch Corona einen hervorragenden Schnitt von 2,08 erreicht, heißt es in der Mitteilung der Schule. Bei 22 Schülern steht die Eins vor dem Komma. Herausragende Leistungen erbrachte Linda Staerke, die mit 893 Punkten und damit einem Schnitt von 0,7 beeindruckte.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am BZM absolviert: Florian Griesmeier; Maximilian Opel; Lukas Markert; Markus Wild; Yannick Rombeck; Lennard Krasa; Daniel Fauser; Paul Hawlitschek; Mattis Bergmann; Leon Busch; Andreas Hangg; Felix Müller; Serhat Cicek; Alexander Salescu; Wendelin Sinnwell; Maura Spandl; Janos Szekeley; Luca Koch; Charles Sampson; Magdalena Schweizer; Miriam Rothaupt; Denise Yesilyurt; Lisa Einhaus; Lea Koch; Angelina Stärk; Sabrina Gerndt; Anna Knirsch; Linda Staerke; Lena Brzoska; Julia Lotz; Ines Weltin; Sean Brecht; Lennart Schöttke; Paul Barisch; Tim Schmidt; Antoine Endres; Robin Sprenger; Lars Stöckle; Benedikt Gemar; Louis Gantert; Annika Stehle; Svenja Finsterwald; Benita Tepper; Celina Hörmann; Sarah Wollmann; Verena Hangg; Franziska Osswald; Leonie Pärtzel.

Diana Amann, Direktorin des Gymnasiums am Bildungszentrums, zeigte sich in der Abschlussfeier stolz auf die Abiturientinnen und Abiturienten, dass sie ihre Schullaufbahn trotz der teils schwierigen Umstände in der Corona-Pandemie so erfolgreich beendet hatten.

Realschule: Jede Klasse wurde einzeln verabschiedet

Ebenfalls ihren Schulabschluss feiern durften die Abschlussklassen am Schulverbund von Realschule und Werkrealschule am Bildungszentrum Markdorf. Auf ein gemeinsames Foto aller Absolventen habe man verzichtet, so Rektorin Veronika Elflein, da man im Leitungsgremium dies in Coronazeiten nicht für angemessen gehalten habe. Im Bild festgehalten wurde stattdessen stellvertretend für alle Abschlussklassen die Klasse 10b der Realschule.

150 Schüler machen ihren Abschluss am Schulverbund des BZM

150 Schülerinnen und Schüler haben am Schulverbund mit teilweise hervorragenden Leistungen ihren Abschluss gemacht, und das in diesem Jahr unter ganz besonderen Bedingungen, teilte Schulleiterin Veronika Elflein mit. Gerade in diesem schwierigen pandemiegeprägten Schuljahr seien die Abschlüsse und die Abschlussfeiern für die Jugendlichen die Höhepunkte im Schuljahr gewesen.

Die Abschlussklasse 10b der Realschule am Bildungszentrum, stellvertretend für alle Abschlussklassen der Realschule und der Werkrealschule des Jahrgangs 2020/21. | Bild: Schulverbund Markdorf

Folgende Schülerinnen und Schüler haben in diesem Schuljahr ihren Abschluss an der Realschule und der Werkrelaschule des Schulverbunds am Bildungszentrum gemacht:

Realschule Klasse 10a: Marie Faller; Felix Falow; Jan Hainmüller; Anna Elisa Hiestand; Finn Hummel; Henri Kahabka; Alyssa Konwert; Natalie Krause; Kenan Lorenz; Jannis Marcadas; Niclas Marquart; Christina Petri; Tabea Rist; Miriam Scheffold; Michelle Schmid; Finn Sundermann; Daniele Vascotto; Lea Vögele.

Realschule Klasse 10b: Alina Berger; Michael Biller; Johanna Bleier; Helena Frank; Robin Frick; Louis Gommeringer; Marlene Hellwig; Alicia Hermann; Michael Jauch; Lena Kaplan; Helena Kuschel; Leonie Metzger; Samara Mim; Lena Müller; Batoul Nabki; Simon Paul; Maria Probst; Julia Raible; Karla Reljkovic; Franka Rundel; Leon Sarcevic; Anna Schäfer; Kai Schmid; Savanna Schnurr; Christopher Wegis; Selina Wekerle.

Realschule Klasse 10c: Ilyas Bayar; Marcel Benz; Julian Debernitz; Vanessa Haberbosch; Natalie Heina; Elena Keckeisen; Matthias Kindsvater; Deion Lemanczyk; Muriel Mehr; Niklas Merkle; Lars Ott; Luisa Ott; Markus Popela; Rebecca Rossi; Sebastian Schmid; Lisa Schön; Diana Schwarzkopf; Alina Senft; Vanessa Stauß; Emely Stohr; Julian Uterhardt; Niklas Wilde.

Realschule Klasse 10d: Ilyas Acikgöz; Beria-Aylin Acin; Angelina Akuzun; Tobias Birkle; Giovanni Cisternino; Sabrina Eisermann; Finia Engel; Patric Fischer; Ronja Franke; Marc Hartmann; Jessica Kiesecker; Eric Knaus; Florent Krasniqi; Julika Krause; Leonie Kröber; Jasmin Löhle; Sammy Massag; Elias Mohr; Julian Pfleghaar; Vanessa Schneider; Alicia Schreiner; Carina Spießmacher; Matthias Steidle; Dominik Thoma; Daniel Wegmann.

Werkrealschule Klasse 9a: Ylli Dobra; Liljana Kerhac; Ivan Medic; Mouaz Omran; Nirvana Sabic; Peter Schraff; Robert-Jonut Ungureanu; Lisa-Marie Wagner.

Werkrealschule Klasse 9b: Abdullah Albunaya; Lejla Brkic; Fabian Fischbach; Vivien Fugel; Bervan Kayatuz; Ahmad Khalil; Fynn Krause; RenasLebe, Salvatore Lombardo; Elena Parisi; Christian Salanitri.

Werkrealschule Klasse 10a: Carina Deutsch; Daniel Gärtner; Maksymilian Gut; Merve Kilic; Emelie Lemkamp; Jasmin Lindauer; Lucas Meier; Aaron Oesterle; Maksim Pakhomov; Jana Rueff; Floyd Ruhl; Damiano Rullo; Berfin Sungur; Manuel Weitling; Anthony Zelesnov.