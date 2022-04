Nach zwei Jahren Coroanakrise, nach zwei Jahren wechselnder Nutzungs- und Zugangsbeschränkungen, normalisiert sich der Betrieb in der Bibliothek am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) allmählich wieder. Dank der jüngsten Lockerungen sei das möglich, erklärt Leiterin Kornelia Schaub. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass das bis auf Weiteres auch so bleibt und keine neuerlichen Einschnitte kommen. Sinken doch deutschlandweit die Inzidenzwerte. „Wir planen mittlerweile wieder Lesungen“, freut sich Schaub, „endlich können wir wieder Autoren einladen.“

Autoren erreichen junge Menschen

Ein Wermutstropfen beim ersten Anlauf nach zweijähriger Lesungsabstinenz: die eingeladene Autorin, sie sollte ihre Textausschnitte vor Schülern der Realschule vortragen, mochte dann doch keine Präsenzveranstaltung, sie wählte stattdessen den Kanal der Videokonferenz. Ein bisschen schade findet Bibliothekarin Kornelia Schaub das schon. „Es ist doch ein ganz anderes Erlebnis, wenn man ein direktes Gegenüber vor sich hat, wenn der Autor mit im selben Raum sitzt.“

Mit Augenkontakt wachse der Mut, Fragen zu stellen. Überhaupt spiele die Atmosphäre bei Lesungen eine sehr große Rolle – auch oder gerade fürs junge Publikum, die Schüler. Kornelia Schaub vertritt sogar die Meinung, dass der Kontakt mit dem Autor manchen neugierig mache, so unter Umständen den Weg zur Literatur ebnen könne.

Die Bibliothek ist Anlaufstelle für Schüler, aber auch für alle übrigen Bürger des Bodenseekreises. | Bild: Jörg Büsche

Ein Krimiautor und eine Tierretterin

Noch richtet sich dieses Angebot an Schüler, denn die Autorenlesungen finden in der Regel vormittags statt. Dies sei auch eine Frage der Personalausstattung, die zusätzliche Arbeitsstunden schwierig macht. Für die Realschule liest im Mai Sascha Gutzeit, Krimiautor, Sänger und Stückeschreiber, von ihm stammen auch etliche Hörspiele der Reihe „Die drei ???“.

Gleichfalls im Mai kommt „Fräulein Brehms Tierleben“ nach Markdorf. Barbara Geiger betrachtet die Rollen von Luchs, von Wolf, von Wildbienen oder von Regenwürmern in der Natur – und im Anschluss auf so unterhaltsame wie informative Weise auf der Bühne inszeniert, erklärt Kornelia Schaub. Sie sei schon ganz gespannt, nachdem sie sich im Netz einige Videos mit „Fräulein Brehm“ angeschaut hat. „Es macht wirklich richtig, richtig Spaß – obwohl es unter anderem ja auch um Artensterben geht“, so die Leiterin.

Endlich wieder Vorlesen für Kinder

Angebote gibt es übrigens schon wieder für die Jüngsten. Die samstägliche Vorlesezeit findet wieder statt. Im Moment ist noch eine Voranmeldung erforderlich. Nach den Osterferien kommt ein weiteres Angebot hinzu: der „Lesestart“, das Vorlesen für die ganz Kleinen zwischen zwei und drei Jahren. Habe das vor Ausbruch der Pandemie nur einmal im Monat stattgefunden, dürfen die jungen Zuhörer künftig jeden Mittwochnachmittag kommen. Noch etwas ist neu: die Öffnungszeiten – sie wurden erheblich ausgedehnt. Die Vormittage bleiben mit Ende der Osterferien nicht mehr den Schülern vorbehalten.

Vorlesestunde Jeden Samstag von 11 bis 11.30 Uhr lesen die Lesepaten der Kinderstiftung Bodenseekreis wieder vor. Die Kinder müssen jedoch vorher angemeldet werden, entweder telefonisch unter 07544/509630 oder per E-Mail bibi@bzm-markdorf.de. Noch dürfen nur zehn Kinder teilnehmen. Im Rahmen des Programms Lesestart, das von der Stiftung Lesen gefördert wird, finden künftig ebenfalls Vorlesungen für die ganz Kleinen statt – dies am Mittwochnachmittag. Informationen dazu gibt es demnächst auf der Internetseite der BZM-Bibliothek .

Die Freiwilligen des Vorlesenetzwerks dürfen wieder Kinder zum Vorlesen einladen. | Bild: Jörg Büsche (Archiv)

Leiterin überrascht vom Rückgang der Ausleihzahlen

Leiterin Kornelia Schaub betont, wie wichtig es ist, dass Angebote und der Spaß wieder in die Räume zurückkehren. Dass die Nutzer nun keine Masken mehr tragen müssen – anders als die Mitarbeiterinnen – könnte ja wieder mehr Markdorfer, aber auch Menschen aus den Nachbarorten, an die Zeitschriften- und Bücherregale locken.

Die Ausleihen von Büchern, Zeitschriften und Datenträgern sankt im vergangenen Jahr um 24 Prozent. Stark rückläufig sind auch die Benutzerzahlen. Hatte die Bibliothek 1019 noch rund 1660 Benutzer, waren es 2020 nur noch 1450 und 2021 lediglich 1110. „Mit so starken Rückgängen hätte ich wirklich nicht gerechnet“, erklärt Kornelia Schaub.

Immer aktuell ist das Medienangebot der Bibliothek am BZM. Hier ist es der Stand mit Informationen zur Ukraine. | Bild: Jörg Büsche

Die Bibliothekarin ist sich sicher, dass die Nutzer über kurz oder lang wieder zurückkehren. Auch diejenigen, die derzeit noch zögern oder gänzlich aufs Onleihe-Angebot ausgewichen sind. Die Beratung sei auf die Dauer doch ein wichtiges Argument fürs Vorbeikommen in der Bibliothek, so Schaub.