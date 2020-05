Die Friseure in Markdorf und Umgebung haben gebannt darauf gewartet, dass sie ihre Geschäfte wieder öffnen können, sich darauf vorbereitet und auf die stark erhöhte Kundennachfrage eingestellt.

Friseurmeister über Kundenanfragen: „Es geht rund am Telefon“

Beispielsweise Richard Gratwohl, Chef „Frisör im Hinterhof“, ist darauf vorbereitet: „Es geht rund am Telefon.“ Damit meint er vorherige Terminvereinbarungen. Und natürlich werde auf die strengen Sicherheits- und Hygienevorgaben geachtet.

Pflicht zu Mund-Nasen-Schutz während des kompletten Friseurbesuchs

Deswegen bleibe die Tür zu den Geschäftsräumen abgeschlossen. Das Händewaschen eines jeden Kunden beim Betreten der Räume ist obligatorisch. „Und die Kunden müssen den selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz während des gesamten Aufenthalts tragen“, nennt der Friseurmeister ein weiteres wesentliches Detail. Ebenfalls aus Hygienegründen darf es keine Zeitschriften geben und es werden auch keine Getränke gereicht.

Wegen Sicherheitsabstand weniger Kundenplätze

Im Frisör im Hinterhof sind laut Gratwohl die Arbeitsplätze auf zwei reduziert und die Arbeitswege so eingerichtet, dass es keine Überschneidungen geben könne, sprich die Mindestabstände gewahrt bleiben. Also seien maximal vier Personen – zwei Friseure, zwei Kunden – in den Geschäftsräumen. Außerdem dürfen sich die Kunden nicht mehr selber die Haare föhnen. Und natürlich tragen die Mitarbeiter des Friseurteams Schutzmasken sowie Einweghandschuhe, die nach jedem Kundenbesuch gewechselt werden.

Bis auf Weiteres wird im Schichtbetrieb gearbeitet

Equipment wie etwa Scheren, Kämme, Bürsten und so weiter sowie die Kundenplätze werden laut Gratwohl nach geltenden Vorgaben sterilisiert und gereinigt. „Wir werden dann bis auf Weiteres im Schichtbetrieb von 6 bis 23 Uhr arbeiten.“ Auf den bisher betriebsfreien Montag werde verzichtet, um die wegen Corona einst abgesagten Termine sowie neue Termine bewältigen zu können, berichtet Gratwohl.