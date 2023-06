„Feuer aus!“ heißt es aus dem Innern des Anwesens. Der Brand ist gelöscht. Ein Schwelbrand – obendrein auch nur ein angenommener, keiner, bei dem tatsächliche Gefahr besteht. Soweit die Ausgangssituation der Hauptübung der Abteilung Ittendorf der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf.

„Im Ernstfall würden sie hier jetzt sehr viel mehr Fahrzeuge und auch sehr viel mehr Einsatzkräfte sehen“, wandte sich Karl-Heinz Alber, Ittendorfer Abteilungskommandant an die Zuschauer beim Anwesen Kippenhauser Straße 8. Bei vergleichbaren Wohnungsbränden rückten gleich zwei Löschzüge an – zudem auch die Drehleiter. Denn es gelte sehr rasch zu handeln. In alter Gebäudesubstanz wie hier, erläuterte Alber Bürgermeister Georg Riedmann und Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller bei der Nachbesprechung, sei es schnell zu spät. Dann bestehe die Hauptaufgabe darin, die Nachbargebäude durch eine Riegelstellung vor dem Übergreifen des Feuers zu schützen.

Ihre Hauptübung 2023 habe die Ittendorfer Wehr nicht wegen des sommerlichen Wetters abgespeckt, so Alber. Grund sei, dass die Markdorfer Freiwilligen sich intensiv auf die anstehende Prüfung fürs Leistungsabzeichen vorbereiten. An drei Abenden in der Woche übten sie Löscheinsätze und Hilfeleistungen. Außerdem findet noch das 50-Jahr-Jubiläum des Kreisfeuerwehrverbands statt – mit Aufmarsch von Feuerwehr-Spielmannszügen und Fackelträgern.

Doch weder Angriffs-, noch Wasser- und auch nicht der Schlauchtrupp schienen an Fackelschein und Fanfarenklänge zu denken. Eingespielt wickelten die Wehrleute die notwendigen Arbeitsabläufe ab. Kaum war das Löschfahrzeug eingetroffen, wurde Aufstellung genommen, Anweisungen empfangen, Schläuche, Schlauchbrücken verlegt, auch ein Lüfter aufgestellt, damit die zum Brandherd vorstoßende Angriffstruppe möglichst bald freie Sicht haben. Die Wärmebildkamera zeigte, ob nicht doch verborgene Glutnester vorhanden sind. „Sehr gut!“ lobte der Bürgermeister.