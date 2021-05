Endlich ist es soweit – in der Gastronomie kehrt wieder Leben ein. Nach sieben Monaten Zwangsschließung werden in den Restaurants und Cafés wieder Schnitzel geklopft, Spätzleteig geknetet, Kuchen gebacken und Kaffee gebrüht. Nicht nur die Gäste, auch die Markdorfer Gastronomen haben diesen Tag lange herbeigesehnt. Wie ist es ihnen nach dem Neustart ergangen? Während die einen schon wieder Vollgas geben können, bekommen die anderen die Folgen der bürokratischen Hürden eines Gastronomiebesuches zu spüren.

Richard Öxle vom Schwanenstüble ist die Freude über die Wiedereröffnung deutlich anzusehen. Das Mittagsgeschäft sei am ersten Tag noch verhalten gewesen, aber das hätten sie am Abend wieder komplett aufgeholt, berichtet er dem SÜDKURIER. An den