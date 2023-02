Markdorf – Überall und ständig purzeln die Preise: „Sale, Prozente, Rabatt, Alles Reduziert und Räumungsverkauf“ schreien die Plakate an den Schaufenstern. Gibt es da noch den echten Winterschlussverkauf, kurz WSV? „Ja“, sagt Nico Schneider, Manager des Proma und selbst Inhaber von „Wolframs Herrenmode mit Outlet“, in dem er hochwertige Markenmode zum Sonderpreis anbietet, „den Winterschlussverkauf haben die Textilgeschäfte.“ Bei den Damen wird bereits, wie bei den Herren, jeden Tag neue Frühjahrsware angeliefert. Das ist der Grund, weshalb die vom Winter übrig gebliebene Ware günstiger angeboten sind; es muss Platz geschaffen werden.

Hinzu kommt speziell im Proma, dass sich der „Marco Moden Store“ zum Ende des Monats März vergrößern möchte. Deswegen gibt es dort einen kompletten Räumungsverkauf mit besonderen Schnäppchen. Der Store freut sich, die Fläche der ehemaligen Bäckerei Kloos in direkter Nachbarschaft übernehmen zu können. Mit der vergrößerten Fläche gibt es auch Platz für neue Marken und er erweitert sein Angebot um Kindermode.

Wie war das vergangene Jahr; waren die Kunden angesichts gestiegener Energiepreise und nicht vorhersehbarer Wirtschaftslage zurückhaltender beim Kaufen? Nico Schneider schüttelt den Kopf: „Überhaupt nicht, das Kaufverhalten war ganz normal, es gab keine negativen Effekte durch die leider schwierige wirtschaftliche Situation.“ Aber wie in jedem Jahr kann man sich noch auf die Jagd nach ausgesprochener Winterware begeben und im hochwertigen Bereich eine Menge sparen. „Wenn Sie eine gute Jacke kaufen, kann die um die 300 Euro kosten. Bei einem Rabatt von 30 bis 50 Prozent macht das schon gehörig was aus“, so Schneider. Das gebe es auch in den anderen Geschäften.

Bei den Männern spiele das Modische keine so große Rolle. „Warme und längere Jacken funktionieren besser als kurze. Einen Parka kann man immer tragen, auch bei Pullovern wird nicht so sehr darauf geachtet, ob er „in“ ist; anders als bei den Damen.“

Einkaufsführer 2023

Druckfrisch ist der neue Markdorfer Einkaufsführer. Er liegt in allen Geschäften aus, die sich daran beteiligt haben. Das Layout wurde ein wenig moderner und somit ansprechender gestaltet und er ist sowohl für Einheimische, neu Zugezogene als auch für Touristen interessant.

Hier sind Betriebe und Unternehmen aus Handel, Dienstleistung, Handwerk und der Gastronomie verzeichnet, es gibt Adressen für kulturelle Einrichtungen, Hinweise auf Wochenmärkte und Hofläden, auf Tanzschule und Tattoo-Studio, Rechtsanwälte, den Rufbus emma und die Plätze, an denen man sein E-Mobil in der Stadt aufladen kann sowie einen Hinweis auf die „Nette Toilette“. Natürlich fehlt auch der Vermerk auf die Markdorf-Gutscheine und das in Markdorf kostenlose Parken nicht, das ein entspanntes Einkaufserlebnis garantiert, ohne die andernorts üblichen Parkgebühren im Nacken zu spüren. Dazu gibt es einen aufklappbaren Stadtplan, sodass sich jeder Ort schnell finden lässt.

Übrigens: Alte Gutscheine, die vor über drei Jahren ausgestellt worden sind und danach ihre Einlösemöglichkeit verloren haben, können bis Ende Februar noch eingelöst werden. Also husch zuhause kruschteln und ab damit in die Geschäfte der Stadt Markdorf!