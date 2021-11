von Christiane Keutner,Claudia Wörner

Bermatingen – Es weihnachtet sehr, wenn man auf den Fahrplan von „Wegis Reisen“ blickt, und man hat förmlich den Duft von gebrannten Mandeln und gegrillten Würstchen in der Nase: Das Unternehmen fährt im November und Dezember alle bekannten Weihnachtsmärkte nah und fern an. Um den vielen Forderungen und Wünschen der Kunden nachzukommen, mussten die Geschäftsführer Christian und Matthias Wegis jedoch die 2G-Regelung einführen. Sie gilt ausschließlich für diese Fahrten. Wer geimpft oder genesen ist, darf mit und genießt mehr Sicherheit und eine Fahrt ohne Mundschutz, was die Reise viel angenehmer macht. Zudem sei der Besuch einiger Weihnachtsmärkte ohnehin mit dieser Auflage verbunden. „Wir bitten sehr um Verständnis, aber wir unterliegen hier einem Zwang“, sagt Christian Wegis, der eine frühzeitige Buchung wegen großen Andrangs empfiehlt. Die bequemste Art der Buchung sei übers Internet. Hier könne man sich auch den Sitzplatz im Bus aussuchen und nebenbei zwei Euro sparen, so Wegis.

Schluss mit Dampf in der Küche

Markdorf (rac) Die Küche wird mehr und mehr zum Mittelpunkt für Familie und Freunde. Ebenso wie offenes Wohnen liegt auch die offene Küche voll im Trend. Hatten Koch oder Köchin bisher die Dunstabzugshaube vor Augen, bekommt der Kochfeldabzug nach unten als Teil der Kochinsel einen immer höheren Stellenwert. „Schwierig wird der Dampfabzug allerdings bei hohen Töpfen, deshalb setzen wir auf das Am Cook-Kochsystem“, sagt Alfred Eckle, Inhaber von BK Bodensee Küchen. Bei ihnen wird der austretende Dampf durch eine spezielle Deckelkonstruktion konzentriert an einer Stelle nach außen geführt und kann auf diese Weise problemlos abgesaugt werden. Die umlaufende Silikondichtung sorgt gleichzeitig für einen guten Verschluss des Topfes. Schließlich möchte man beim Kochen möglichst Zeit und Energie sparen. Am verkaufsoffenen Sonntag haben Alfred Eckle und sein Team nicht nur 15 Musterküchen im Abverkauf, sondern geben auch Gelegenheit, sich über die unterschiedlichen Kochfeldsysteme ausführlich zu informieren.

Proma heißt Einkaufen bei Freunden

Markdorf – Tolle Angebote und Rabattaktionen haben die Fachgeschäfte im Einkaufszentrum Proma am verkaufsoffenen Sonntag für ihre Kunden vorbereitet. Reno Schuhe gibt 20 Prozent Willkommensrabatt, Marco Moden 20 Prozent auf Winterjacken, Mister Lady Jeans 20 Prozent auf das Lieblingsteil und im Optikhaus Hammer sind alle vorrätigen Sonnenbrillen ohne Sehstärke 30 Prozent günstiger. Bei einer Buchung im Reisebüro Sonnenklar erhalten die Kunden ein Badetuch oder eine Badetasche gratis dazu. Nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag bietet das neue Marken-Outlet für Herrenmode von WolframS um 30 bis 70 Prozent reduzierte Markenmode. Zu einer Stärkung während des Einkaufsbummels lädt ab 12 Uhr durchgehend das indische Restaurant „Goa“ ein. Vor dem Proma gibt es einen italienischen Waffelstand, einen Wurst- und Glühweinstand von „Ludwig“ sowie italienische Spezialitäten von Meco Mangiare. Die kleinen Besucher freuen sich ganz besonders über das Karussell und den Stand mit Süßigkeiten.

Spezialist für gutes Sehen

Markdorf – Gleitsichtgläser sind Allround-Talente, die für unterschiedliche Sehsituationen passen. Also muss nicht mehr mit zwei Brillen – eine für die Nähe, eine für die Ferne – hantiert werden. Optik Gölzer, Hauptstraße 8, bietet hierfür das gesamte Spektrum an: Vom günstigen Standard bis hin zu Premium-Produkten und individuellen Gleitsichtgläsern. Spezialisten Gefragte Spezialisten sind Optikermeister Ulrich Gölzer und sein Team zudem in Sachen Kontaktlinsen. Sie können kostenfrei zur Probe getragen werden. Ganz gleich, ob Kontaktlinsen regelmäßig oder nur gelegentlich benötigt werden: Höchste Sehschärfe und bestmöglicher Tragekomfort sind auf Dauer nur durch eine sorgfältige, individuelle Anpassung der Linsen an die Augen zu erreichen. Bei Gölzer werden alle Kontaktlinsenarten nach modernsten Methoden angepasst. Neben dem Standardprogramm sind auch Multikontaktlinsen – Kontaktlinsen für nah und fern – gefragt. Selbstverständlich ist auch am verkaufsoffenen Sonntag ein kostenloser Sehtest möglich.

