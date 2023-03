Bermatingen – Stammkunden blättern bereits im aktuellen Reisekatalog von Wegis Reisen mit über 120 Reisezielen in ganz Europa; sie haben ihn zugeschickt bekommen. „Wir haben wieder ein tolles Programm, von Kurztrips bis zur Reise ans Nordkap mit 15 Tagen“, sagt Geschäftsführer Christian Wegis. Besonders stark gebucht sind die vier- bis sechstägigen Fahrten nach Oberitalien, an den Gardasee, an den Lago Maggiore und nach Süditalien.

An den Anmeldungen merke man, dass die Leute hungrig auf Urlaub und Abwechslung sind. Leicht macht ihnen das Unternehmen die Entscheidung: Bis vier Wochen vor Reisebeginn kann eine Reise kostenlos storniert werden; eine Anzahlung wird auch nicht verlangt. Alle Ziele sind rund um die Uhr übers Internet buchbar und der Kunde kann selbst seinen Sitzplatz wählen.

Drei besonders schöne Reiseziele empfiehlt Christian Wegis:

Sorrent, Capri und Amalfiküste: Ende März im milden Klima den malerischen Golf von Sorrent und viele berühmte Highlights entdecken: Das malerische Sorrent, die atemberaubende Amalfiküste, archäologische Ausgrabungen von Pompeji, das pulsierende Neapel und die berühmte rote Sonne von Capri.

Pfingsten in Kärnten: Das Land der tiefblauen 1000 Seen mit seinem üppigen Grün und verträumten Berglandschaften wird Ende Mai angefahren. Malerische Urlaubsorte und historische Bauwerke können bestaunt werden, es gibt klassische Seenfahrten und eine Panoramafahrt entlang der wunderschönen Nockalm-Straße mit traumhaften Ausblicken auf eine großartige Landschaft.

Mecklenburgische Seen: Sie gelten als eine der reizvollsten Natur- und Kulturlandschaften Europas. Anfang Juni erkunden die Reisenden das Schloss in Schwerin, unternehmen Ausflüge mit Bus und Schiff durch die Mecklenburgische Seenplatte, nach Rostock und Warnemünde, dem traditionsreichen Seebad.

Die frisch gewarteten, topmodernen Fernreisebusse stehen bereit, um die Kunden in gewohnter Wegis-Qualität zu ihren Traumzielen zu chauffieren. Der Tagesfahrtenkatalog wird ab Mitte März an alle Stammkunden verschickt.