Bermatingen-Ahausen – Für alle, die gerne im „goldenen Herbst“ verreisen hat das Ahauser Bus-Unternehmen und Reisebüro Wegis Traumreisen parat. „Viele wissen nicht, dass wir neben unseren Busreisen auch wunderschöne Urlaubs-Angebote mit Schiff und Flug anbieten, die jederzeit gerne bei uns angefragt werden können“, erklärt Firmenchef und Reise-Profi Christian Wegis. Diese Reisen können individuell zusammengestellt werden, erläutert Wegis. Dabei steht das Wegis-Team gerne in ihrem Ahauser Reisebüro persönlich mit Rat und Tat zur Seite, ebenso gerne werden telefonische Anfragen beantworten. Neben der persönlichen Beratung gibt es auch die Möglichkeiten, 24 Stunden am Tag die Traumreisen auf der Wegis-Homepage anzuschauen oder zu buchen. Für Busreisende gibt es die Möglichkeit, per online, telefonisch oder persönlich im Reisebüro die Reisen mit ausgewählten Sitzplatzboarding zu sichern.

Für den „goldenen Herbst“ hält Wegis Busreisen nach Sardinen, auch als „Italiens Smaragd im Mittelmeer“ oder „Karibik Europas“ bekannt, bereit. Gerne gebucht wird auch Südtirol, das Land, das für seine freundliche und gut gelaunte Menschen mit fantastischer Bergwelt und hervorragenden Küche und Weinkeller geliebt wird. Immer eine Reise wert ist Venedig, die Stadt der Liebe und deren zauberhaften Lagune. Wer der goldenen Herbstsonne entgegen fahren will, sollte sich das Reiseangebot an den Garadasee anschauen - und dies ist nur ein ganz kleiner Auszug aus dem großen Reiseangebot von Wegis.

Mehr Informationen gibt es im Internet unter:

http://www.wegis-reisen.de