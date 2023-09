Markdorf – Das Optiker Fachgeschäft Gölzer lädt bis zum 25. November gratis zu einer „Komfort-Augenprüfung“ ein. Nach dieser Frist fallen für diesen Service 49 Euro an. In der ausführlichen Augenprüfung sind inklusive: Messungen der Sehleistung in der Ferne und in der Nähe, Ermittlung der Nahbereichsabstände, Prüfung des räumlichen Sehens, Tag- und Nachtrefraktion, Messung beidäugiges Sehens, Prüfung des Farbsehens, Amslertest zur Früherkennung einer Makula-Degeneration (AMD) sowie Ermittlung der Sehgewohnheiten. Bei dieser Augenprüfung verwendet das Fachgeschäft das hochmoderne Oculus Vissard 3D Refraktionssystem. Dies ermöglicht unter anderem authentische Testsituationen durch verschiedene Reality Sehtests beispielsweise für Autofahrer.

Durch das Analysieren und Interpretieren der Messwerte ermitteln die Optiker-Profis von Gölzer die perfekte Lösung für die individuellen Sehanforderungen. „Somit wissen wir, welches Brillenglas zu den Komfortwünsche unserer Kunden passt und welche Fassung den persönlichen Stil optimal unterstreicht“, erklärt Optikermeister Ulrich Gölzer. Das Fachgeschäft bietet für die Herbstsaison weitere Aktionen an: So dürfen sich die Kunden bis zum 25. November über Preisvorteile bei modernen Markengläser freuen, für hochwertige Marken Einstärkengläser werden 50 Euro Preisvorteil geboten und für hochwertige Marken Gleitsichtgläser können sogar 100 Euro gespart werden.

Ein weiteres Sparpotenzial bietet das Zweitbrillenangebot. Beim Kauf einer Brille mit Markengläser gewährt Gölzer seinen Kunden beim Kauf einer zweiten Brille innerhalb von sechs Monaten einen Rabatt von 50 Prozent auf Markengläser. Der Preisvorteil gilt auf den Hauptpreis von Optik Gölzer und ist nicht mit anderen Angeboten oder Gutscheinen kombinierbar.

Für die Komfort-Augenprüfung ist eine Terminvereinbarung erwünscht, die im Geschäft oder per Telefon 07544/1236 vereinbart werden kann.