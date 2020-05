Hörtec Hörsysteme gilt im Bodenseeraum als führender Spezialist für Im-Ohr-Hörgeräte. Und damit dies so bleibt, setzt der Fachbetrieb mit Hauptsitz in Markdorf und Filialen in Überlingen, Friedrichshafen und Tettnang alles daran, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.

Auch in der Corona-Krise zeigt sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner und gibt Kunden unterschiedliche Möglichkeiten, damit diese die Dienstleistungen im Hörsystemebereich in Anspruch nehmen können. So wird im Geschäft im Markdorfer Gesundheitszentrum, Hauptstraße¦28, auf den größtmöglichen Hygienestandart geachtet. Kunden, die keinen Mundschutz zur Verfügung haben, erhalten kostenlos welche. Ebenso werden Desinfektionsmittel für die Hände bereitgestellt. Zudem werden alle Räumlichkeiten sowie genutzte Gegenstände nach Gebrauch desinfiziert.

„Damit wir die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter gewährleisten können, bitten wir im Vorfeld um telefonische Terminvereinbarung oder Terminbuchung über unsere Homepage“, erklärt Filialleiter Andreas Debernitz. Diese Maßnahme ist erforderlich, um zu gewährleisten, dass die maximal zulässige Besucheranzahl, die sich im Fachgeschäft aufhalten darf, nicht überschritten wird.

Gerade wenn man mit der Familie telefonieren oder skypen will, oder im Alltag damit konfrontiert wird, dass andere Menschen beim Sprechen Mundmasken tragen, ist gutes Hören wichtig, um weiterhin an der Umwelt teilhaben zu können, weiß Fachmann Debernitz aus eigener Erfahrung.

Ganz neu im Programm führt das Unternehmen ein Im-Ohr-Hörsystem, das freihändiges Telefonieren und direktes Streaming des Roger-Signals ohne einen zusätzlichen Empfänger ermöglicht. Das Hörsystem erkennt mehr Hörsituationen als die Vorgängermodelle und passt sich automatisch an diese Situationen an. Weitere Vorteile sind, dass dieses Hörsystem auch per Fernwartung eingestellt werden kann und man das Haus somit nicht zu verlassen braucht. Ein Anruf beim Hörtec-Hörsysteme-Team genügt und dieses verbindet sich dann automatisch über eine App mit dem Im-Ohr-Hörsystem.

Ein großer Vorteil des neuen Im-Ohr-Hörsystems ist, dass dieses auch problemlos das Mundschutztragen zulässt, ohne dass es im Weg ist. „Wir suchen noch Testhörer für unsere neuesten Hörsysteme, die kostenfrei ein persönlich abgestimmtes Hörsystem probetragen“, sagt der Markdorfer Filialleiter Andreas Debernitz.

Bis 30. Juni bietet das Fachgeschäft seinen Kunden noch den Vorteil, beim Kauf eines Hörsystems einen Gutschein im Wert von 100 Euro zu erhalten. Zudem gibt es für jedes Hörgerät von der Krankenkasse einen Zuschuss für den Erwerb eines Hörsystemes. Für Kunden, die wegen Corona ängstlich sind und sich nicht in das Fachgeschäft wagen wollen, gibt es die Möglichkeit, den Bedarf an Pflegeprodukten sowie Hörgerätsysteme-Zubehör oder Ersatzbatterien auf der Homepage zu bestellen:

http://www.hoertec-hoersysteme.de