Immer auf dem neuesten Stand in Sachen Damenwäsche ist Sabine Holzherr-Tausendfreund von Neher – Feine Wäsche in der Markdorfer Hauptstraße, denn längst sind BH und Höschen zu selbstbewussten Modetrends avanciert. „Gerade bei den BHs ist richtig viel los, die Labels lassen sich richtig was einfallen, um für die Frauen schöne und besonders bequeme BHs zu entwickeln“, erzählt die Wäschespezialistin.

Nicht erst seit der Corona-Krise ist Bewegung zu Hause oder in der Natur immer beliebter geworden. Ob Fitness, Spinning oder Joggen, für ein bewusstes und gutes Körpergefühl braucht es einen eng anliegenden BH mit Schwung reduzierender Konstruktion, die sogenannte „Bounce Control“. „Da gibt es jetzt richtig tolle Modelle, zum Beispiel die funktionell geschnittenen Sport-BHs von Anita active, die haben ergonomische bequeme Träger, ein weiches Unterbrustband, kaschierende Schaumschale und perfekte Kompression, was zusammen für den optimalen Halt der Brust sorgt.“

Sport-BHs liegen im Trend

Die Sport-BHs von Triaction vereinen perfekt Komfort und Funktionalität und bieten gleichzeitig den optimalen notwendigen Halt, egal bei welcher Sportart, findet Holzherr-Tausendfreund. „Die breiten, mit Gel gepolsterten Träger sowie die nahtlos vorgeformten Cups garantieren einen perfekten Tragekomfort, während das atmungsaktive Material Feuchtigkeit rasch von der Haut nach außen transportiert, das ist schon super.“

Höchster Tragekomfort

ohne Bügel und Nähte

Ebenfalls im Trend liegt bequeme naht- und bügellose Wäsche, denn Slips ohne Nähte sind wunderbar weich und leicht und legen sich einfach um den Po und die Hüftknochen. Aus diesem Grund eignen sich nahtlose Slips auch perfekt für sommerliche Looks, wie etwa weiße Leinenjeans, figurbetonte Kleider oder Flatterröcke. „Da bietet Sloggi von Triumph pures Wohlfühlen, denn die neue ultraleichte Zero Feel-Serie setzt unter anderem auf angenehm höhere Ausschnitte, leicht gepolsterte Cups und eine nahtlos softe Oberfläche. Außerdem sorgen extra breite Träger im Rückenteil für maximalen Komfort und verhindern ein Verrutschen“, so Sabine Holzherr-Tausendfreund. Besonders hervorzuheben sei nach ihrer Ansicht, dass die Modelle komplett ohne Metall- oder Plastikdetails auskommen und trotzdem höchsten Tragekomfort bieten.

Einen ganz innovativen Ansatz geht man bei Chantelle mit der Soft Stretch-Linie, berichtet die Wäscheexpertin: „Vollkommen nahtlos, dehnbar, aus einem ultra-weichen und angenehmen Material und in vielen Farben erhältlich, aber in nur einer einzigartigen Größe, die für fast alle Frauen geeignet ist.“

Bügel-, aber sicher nicht zügellos präsentiert sich die aktuelle Fit Smart-Serie der Wäschemarke Triumph: „Die haben vier neue Größen geschaffen, was die Suche nach der idealen Größe enorm erleichtert, denn BHs passen sich dank einer neuartigen 4D Stretch-Spitze und 4D Stretch-Polsterung dem Körper perfekt an, was ein sehr leichtes Gefühl auf der Haut hinterlässt.“

Sabine Holzherr-Tausendfreund bietet ihren Kundinnen in ihrem Geschäft in Markdorf auch unter Corona-Bedingungen die bestmögliche Beratung. „Auch mit Abstand kann ich vor Ort bei mir im Laden dabei helfen, den optimalen und richtig sitzenden BH zu finden, ansonsten gilt: Mit den Augen schauen, nicht mit den Händen.“