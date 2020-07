Fachgeschäfte und die Gastronomiebetriebe im Markdorfer Einkaufszentrum Proma haben den ganzen Sommer tolle Aktionen und Angebote parat. Derzeit kann beim Sommerschlussverkauf gespart werden. Es sind Ersparnisse zwischen 20 und 50 Prozent drin. Und für Einzelteile gibt es zumeist noch größere Rabattmöglichkeiten. Mit seinen 14 Fachgeschäften und -märkten, Dienstleistern und Gastronomien auf gut 4500 Quadratmetern wirkt das Proma in Markdorf wie ein Magnet auf Menschen in der Umgebung. Alle Geschäfte sind barrierefrei. Kostenfreie Parkplätze in der Tiefgarage ersparen unnötig langes Schleppen von Einkaufstaschen.

Die neuen Inhaber des Ludwig Café & Bar haben sich gut eingelebt und bieten eine behagliche Umgebung mit neuen und gemütlichen Lounge-Bereichen. „Wir bieten ab sofort täglich frisch gebackenen Kuchen an, den wir von Cafè Höpker aus Fischbach geliefert bekommen“, erklärt Mitinhaber Hasan Sakiz, der auch den Eventraum im Proma verwaltet.

Als Spezialist bezüglich Hochzeitsausstattung hat sich das Herrenausstatter-Fachgeschäft Wolfram S. einen guten Namen gemacht, auf das auch die Fernsehshow „Hochzeit auf den ersten Blick“ aufmerksam wurde und im Fernsehen ausstrahlte. „Wir haben in unserem Programm die Abteilung Sportswear aufgebaut und wollen diese weiter ausbauen“, erklärt Geschäftsführer Nico Schneider. Dort finden Herren sportliche und pfiffige Freizeitmode. Für Business, Hochzeit und Freizeit führt das Fachgeschäft das komplette Sortiment, um von Kopf bis Fuß stilvoll eingekleidet zu werden. „Leinen im Vintage-Style ist das Thema für den Sommer“, gibt Schneider einen Tipp. Die Kombinationen im Vintage-Style seien nahezu unbegrenzt. Um den Look zu vervollständigen, gibt es trendige Westen, Hosenträger, Fliegen, und Schiebemützen in uni oder gemustert zum individuellen Kombinieren.

Passende Accessoires und aktuelle Sommermode gibt es auch in den anderen Mode-Fachgeschäften des Proma, wo die Damen- und Herrenwelt gleichermaßen fündig werden. Wer sich einen besseren Durchblick mit trendigen Brillen verschaffen will, der ist bei Optik Hammer im Untergeschoss genau an der richtigen Stelle.

Wer Lust auf Urlaub, Wellnessreisen, Rundreisen oder andere Urlaubswünsche hat, für den hält das Reisebüro Sonnenklar viele Empfehlungen und Tipps parat. Inhaberin Julia Wieland und ihr Team sind mehrmals im Jahr unterwegs und testen die angebotenen Urlaubsregionen und Feriendomizile sozusagen auf Herz und Nieren und profitieren daher von eigenen Erfahrungen, die sie gerne an Kunden weitergeben. Wer während der Shopping-Tour gemütlich verweilen und sich stärken will, kann dies im Obergeschoss im indischen Restaurant Goa oder im Ludwig Café & Bar sowie im Untergeschoss im Café der Backstube Kloos bei Heißgetränken und viel süßem und leckerem Gebäck tun.

Für Fitness-Fans gibt es die Möglichkeit, im Sportstudio „Fintess4you“ zu trainieren, das sich als jüngstes Unternehmen im Proma im Obergeschoss angesiedelt hat.

