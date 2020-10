Gut ein Drittel der Deutschen legt laut Online-Portal „Statista.com“ Wert darauf, mindestens einmal im Monat das Auto von außen ordentlich zu waschen. Am besten geht so etwas natürlich in einer professionellen Waschstraße, wie das Auto-Wasch-Center Staneker in der Dornierstraße 4/1 in Markdorf der Familie Hermann und Lucia Staneker.

Montags bis samstags

ab 7¦Uhr geöffnet

Dort wird jeder Kunde von Montag bis Samstag ab 7¦Uhr stets persönlich begrüßt und jedes Fahrzeug erhält eine individuelle Vorbehandlung. Los geht es mit einem Insektenlösemittel, dann erfolgt durch einen Mitarbeiter eine Hochdruckbehandlung. Im nächsten Schritt geht es mit einer Naturhaarbürste in die oft schwer erreichbaren Ecken und Kantenbereiche der Fahrzeuge. „Vollautomatische Waschstraßen können sich mit unserer Vorbehandlung nicht messen, denn diese Straßen sind standardisiert, aber jedes Fahrzeug ist anders“, erklärt Hermann Staneker.

Erst, wenn diese individuelle Vorbehandlung absolviert ist, geht es in die moderne Waschstraße. Auf dem Programm stehen unter anderem Schaumwäsche, Unterbodenwäsche, Schaumwachspolitur und Trocknen. Staneker kennt sich mit Autos bestens aus, daher empfiehlt er jedem, das Auto regelmäßig zu pflegen. „Gepflegte und saubere Autos bieten einen besseren Rundumschutz und zudem fährt man sicherer im Verkehr.“ Gerade Eigentümer älterer Fahrzeuge sollten seiner Ansicht nach die Pflege nicht vernachlässigen, denn „Sauberkeit und Pflege schützen vor Rost. Und ein Auto, das nicht rostet, kann man viele Jahre fahren“.

SB-Waschpark hat eine Menge zu bieten

Wer gerne lieber selbst Hand an sein Auto legt, findet im SB-Waschpark allerbeste Voraussetzungen, wie Staneker erklärt. „Erst vor wenigen Jahren haben wir massiv in den Waschpark investiert, jetzt gibt nicht nur Staubsauger und Hochdruckreiniger, sondern man kann sein Auto auch selbst mit der Schaumkanone eindecken und im Anschluss spülen.“

Komfortpflege zum Sonderpreis

Damit das Auto sauber und gepflegt in den Herbst starten kann, gibt es laut Staneker die Komfortpflege „exclusiv“ vom 15. bis einschließlich 24.¦Oktober zum Sonderpreis. „Die Komfortpflege beinhaltet die hochwertige Schaumwachspolitur, über die sich jeder Lack freuen wird“, sagt Hermann Staneker.