Deggenhausertal – Lockere Schönwetterwolken türmen sich am Firmament und genauso locker, auf Abstand bedacht, genießen sportlich ambitionierte Frischluftfans den Golfsport auf einer Höhe von vielleicht gut 800 Meter über Normalnull sowie einen traumhaften Blick bis zum Bodensee und darüber hinaus auf die noch schneebedecken Alpen vom Allgäu über Österreich bis in die Schweiz. Kein Wunder also, dass bei diesen optimalen Voraussetzungen beim Golfclub Rochushof in Unterhomberg so einiges los ist.

„Vielleicht sind wir so ein bisschen Corona-Gewinner, denn es gibt ein sehr großes Interesse am Golfsport“, sagt Golfclub-Vorstand Claudius Jehle. Aktuell würden so viele Platzreifen abgenommen wie seit Jahren nicht mehr. Platzreife beim Golf bedeutet, dass jemand die Grundausbildung als Golfer abgelegt hat. Dabei geht es darum, dass man weiß, wie man sich auf dem Golfplatz zu verhalten hat, um sich und andere nicht zu gefährden und dass man die Golfregeln kennt.

Gerade in Corona-Zeiten hat das Golfspiel in der freien Natur natürlich viele Vorteile. Man ist an der frischen Luft, in der Sonne und ist viel in Bewegung, denn bei einem Spiel über 18 Löcher legt man leicht zwischen acht und neun Kilometer zurück. Derzeit ist die Golfanlage von sechs Uhr morgens bis etwa 21 Uhr abends geöffnet. Gerade jetzt würde es sich für jedermann anbieten, in den Golfsport, der für Spaß, Fitness und Lebensqualität steht, hinein zu schnuppern. Der Rochushof bietet hier ein Schnupperpaket mit einer dreistündigen Einführung in den Golfsport mit Trainer Gerhard Koenig. So kann man für nur 49 Euro vier Wochen auf dem Übungsbereich des Golfclubs gratis üben, wobei die Bälle inklusive sind. Außer bequemer Kleidung und festem Schuhwerk braucht man keine Ausrüstungsgegenstände. „Wir freuen uns, wenn es die Leute einfach mal ausprobieren und Freude am Golfsport haben – wir wollen den Einstieg so einfach wie möglich machen“, sagt Jehle. Aktuell ergänzt er: „Unser Corona-Konzept ist es, jede Gruppenbildung zu vermeiden – entsprechend der Verordnung des Landes Baden-Württemberg für den Golfsport.“ Und dies sei relativ einfach umzusetzen, weil Golf ein Freiluftsport ist.

Interessenten am Schnupperpaket für die Faszination Golfspiel rufen bei der Golfanlage Rochushof an unter Telefon 0¦75¦55/91¦96¦30 oder schicken eine Mail an Rochushof@t-online.de. Weitere Informationen und Termine für Schnupper-Einführungen gibt es im Internet.

http://www.golfclub-rochushof.de

Verhaltensregeln

Ein kurzer Auszug aus den Verhaltensregeln auf dem Rochushof während der Corona-Krise: Mit Betreten der Golfanlage gelten besondere Verhaltensregeln und Maßnahmen zum Infektionsschutz nach den Verordnungen der Landesregierung. Bis auf Weiteres sind für die Saison 2021 alle Senioren- und Seniorinnentage, Mannschaftszusammenkünfte und alle Veranstaltungen, die zur Gruppenbildung führen können, abgesagt. Es ist jederzeit ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zur nächsten Person einzuhalten. Die Namen und Clubs aller Spieler müssen in der Starterhütte vor Abschlag dokumentiert werden. Weitere Regeln sind beim Club ausgehängt.