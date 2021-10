Bermatingen-Ahausen – Reisen und alles, was damit zu tun hat, ist ihre Leidenschaft. Schon als Kind hatte Jessica Schwarz bei ihrer Mutter im Reisebüro Wegis Prospekte eingetütet und zuhause Reisebüro gespielt. Kein anderer Beruf kam für sie in Frage und so absolvierte sie ihre Ausbildung zur Tourismus-Kauffrau bei „Bregenzer Reisen“ in Überlingen. Weil dort eine Kollegin ausgefallen war, wurde sie gleich in allen Bereichen in Anspruch genommen. „Das war gut, denn ich lernte schnell und selbstständig zu arbeiten.“

Nach dem Verkauf an TUI brachte der spannende Wechsel vom kleinen Familienbetrieb zu einem Konzern neue Erfahrungen mit sich: Den Blick hinter die Kulissen, Austausch mit Kollegen, Vorstellung neuer Marken wie Robinson oder Magic Life. „Ich war immer auf dem neuesten Stand und kannte die aktuellen Trends“, so Schwarz. Nachdem sie unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt hatte, gab sie dem fortwährenden Wunsch ihres Onkels Christian Wegis nach, in den Familienbetrieb einzusteigen. Seit Frühjahr 2020 leitet sie das eigenständige Reisebüro unter dem Dach von „Wegis-Reisen“. Schwarz: „Ich hatte Lust das Reisebüro und unsere Leistungen bekannt zu machen, denn ich sehe hier großes Potenzial.“

Gleicher Preis

Zum Beispiel in puncto Information: „Über uns gebuchte Pauschalreisen kosten definitiv dasselbe wie im Internet, denn die Suchplattformen sind nichts anderes als Internet-Reisebüros, hinter denen Anbieter wie TUI, DER und andere stehen.“ Zum selben Preis leiste das Reisebüro viel mehr: „Wir beraten, füllen Formulare aus, buchen Zusatzausflüge, organisieren den Online-Check-In und stehen vor, während und nach der Reise mit Rat und Tat zur Seite.“ Hinzu kommt, dass sie auf ihren privaten und geschäftlichen Reisen bereits viele Erfahrungen gesammelt hat, die sie weitergeben kann: „Nennt mir ein Kunde sein Ziel, wie er wohnen und was er erleben möchte und wie groß sein Budget ist, habe ich direkt vor Augen, was ich ihm empfehlen kann.“

Alles kann im Reisebüro gebucht werden: Neben Pauschalreisen und Kreuzfahrten auch nur Zugfahrten, nur Flüge oder nur Hotels. Durch die Verbindung zu „Omnibus Wegis“ ist auch die Anreise zu Abflugs- oder Abfahrtsort gewährleistet. „Viele Kunden bevorzugen die persönliche Beratung vor Ort, anstatt sich durch unzählige Angebote im Internet klicken zu müssen. Falls ein Kunde jedoch keine Zeit hat, bei uns vorbei zu kommen, ist eine Abwicklung per Telefon und E-Mail ebenfalls möglich.“

Für 2022 erwarten sie und Reiseverkehrskauffrau Susanne Fehlinger viele Buchungen. Um Preissteigerungen zu vermeiden, rät Jessica Schwarz zum frühzeitigen Abschluss, besonders Familien, die an Ferienzeiten gebunden sind. Alles ohne Risiko: Bucht man den Flexitarif in Höhe von 40 Euro dazu, kann man die Reise bis 14 Tage vor Start kostenlos stornieren, sodass man vor einer weiteren Coronawelle oder anderen Vorkommnissen gewappnet ist.