Das Proma-Einkaufszentrum hat mit Nico Schneider einen neuen Center-Manager. Der Geschäftsführer der beiden Proma-Fachgeschäfte Wolfram S. und Markenoutlet für Männermode übernahm jüngst das Amt. „Ich will unseren Proma-Besuchern etwas bieten und setze dabei unter anderem auf Vielfalt und Abwechslung im Proma-Eingangsbereich“, erklärt Schneider seine Ambitionen und Ziele. So wurden im August ein Eiswagen sowie ein Imbisswagen mit veganen Speisen geboten.

Im September wird es auserlesene Weine des Markdorfer Fachgeschäftes Ambassadorka zu verkosten und kaufen geben sowie einen Foodtruck mit Burger und Fastfood und einen Verkaufswagen mit Olivenöl. Für viele Markdorfer und Wein-Liebhaber ist Magdalena Linnig keine Unbekannte. Sie besitzt in der Ulrichstraße eine gemütliche Vinothek. Magdalena Linnig freut sich über ihren Heimvorteil und die Möglichkeit, mit ihrem Stand vor dem Proma besser mit den Menschen in Kontakt treten zu können. Anzutreffen ist sie ab dem 16. September immer dienstags und mittwochs in der Zeit von 15 bis 17 Uhr. Der Foodtruck von Aruba Bay wird seine Gäste im September immer freitags und samstags ab 11 Uhr mit karibischen Burgern verwöhnen. Inhaber Aruba Bay verspricht dabei feinste Gerichte von Burger bis Curry, von Veggy bis doppelt Fleisch und von allem reichlich und lecker. Menschen, die gerne kochen und dabei auf gewisse Raffinessen sowie Geschmacksfeinheiten achten, haben die Option, sich mit dem italienischen Auletta Olivenöl einzudecken. Hier versprechen die Anbieter erstklassige, traditionelle Produkte aus Handarbeit, ausschließlich mit natürlichen Konservierungsstoffen. Das Besondere an den Olivenölen: Diese kommen nicht nur aus Italien, sondern aus einem einzigen Dorf in Süditalien, Auletta.

Dieses Olivenöl hat Bioqualität. Denn es stammt von Olivenbäumen ohne chemisch-synthetische Behandlung. In Auletta leben 2490 Menschen, das sind etwa 200 Familien in rund 800 Haushalten, die sich durch Herstellung und Verkauf traditioneller Spezialitäten aus dem Dorf dem Genuss verschrieben haben. Der Oliven-Öl-Verkaufswagen wird am 9. und 23. September, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr vor dem Proma-Haupteingang anzutreffen sein.