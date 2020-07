„Wir sind Hörakustiker aus Leidenschaft. Wir wollen, dass unsere Kunden die Momente des Miteinanders wieder richtig genießen können“, bringt es Hörakustik-Meister Axel Isenmann auf den Punkt. Der Hörsystem-Profi ist Filialleiter von Hörtec Hörsysteme in Überlingen. Mit drei weiteren Kollegen, davon zwei Auszubildende, bringt er seit mehr als 25 Jahren reichhaltige Erfahrung für Kunden mit. Erst jüngst erhielt Isenmann die Auszeichnung „Silberner Meisterbrief“ von der Handwerkskammer ausgehändigt. „Mein Beruf macht mir genauso viel Spaß wie am ersten Tag“, sagt Isenmann.

Die Auszubildenden sind ebenso motiviert. „Wir sind hier ein tolles Team. Es macht viel Spaß, mit den Kunden und den Kollegen zu arbeiten“, erklärt Auszubildender Floyd Keller. „Ich werde hier toll unterstützt, Axel Isenmann und meine Kollegen haben viel Geduld und nehmen sich viel Zeit“, unterstreicht auch Auszubildender Samuel Dauwalter.

Hörtec-Hörsysteme-Kunden profitieren davon, das Inhaber Markus Ilesic seit 1997 in der Hörgerätebranche tätig ist. Im Oktober 2008 eröffnete Ilesic sein erstes Fachgeschäft in Markdorf. Es folgten weitere Geschäfte: im November 2014 in Tettnang, November 2017 in Friedrichshafen und März 2018 in Überlingen. „Wenn nun ein Kunde beispielsweise in Markdorf wohnt, aber in Überlingen, Friedrichshafen oder Tettnang arbeitet, kann er auf dem kürzesten Weg seine Hörgeräte-Serviceleistungen in einem unserer Fachgeschäfte erledigen“, sagt Isenmann.

Ein weiterer Service ist, dass Kunden genügend Zeit haben, unterschiedliche Hörsysteme kostenfrei und nacheinander zu Hause zu testen. Somit sei gewährleistet, dass Kunden die jeweiligen Unterschiede feststellen und sich sicher für das für individuell beste System entscheiden könne, erläutert Isenmann.

Man zeige Verständnis, wenn sich ein Kunde aufgrund der Corona-Krise noch nicht in das Hörgeräte-Geschäft wage. „Wir bieten auf unserer Homepage einen Online-Shop“, berichtet Isenmann. So können Kunden bequem ihre Pflegeprodukte und Hörgeräte-Zubehör bestellen und liefern lassen. Wer ein passendes Hörgerät und eine entsprechende App hierfür hat, kann das Gerät sogar per Fernwartung von Hörtec-Hörsysteme überprüfen und einstellen lassen. Für jene, die nicht mehr mobil sind, gibt es die Möglichkeit, sich nach Terminvereinbarung daheim beraten zu lassen.

Wer sich über Kosten von Hörgeräten informieren möchte, wird vom Hörtec-Hörsystem-Team umfassend beraten. Beispielsweise gibt es die Möglichkeiten von zinsfreien Ratenzahlungen, eventuellen Zuschüssen von Krankenkassen oder andere Vorteile, die individuell vom Team zusammengestellt werden.

Informationen im Internet:

http://www.hoertec-hoersysteme.de