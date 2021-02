Die Jahreszeit bringt es mit sich, dass oftmals trübes Wetter herrscht oder Schneefall die Sicht einschränkt. Mit dieser Jahreszeit lauern auch Gefahren. Die Straßen spiegeln durch Regennässe und Lichteinfluss oder die Dunkelheit und Nebel vermindern die Sicht. Insbesondere für Brillen- und Kontaktlinsen-Träger ist es daher unerlässlich, die richtigen Sehhilfen zu haben. „Es ist wichtig, dass Brillen- und Kontaktlinsenträger regelmäßig ihre Sehstärke kontrollieren lassen, um Gefahren vorzubeugen“, erklärt Optikermeister Ulrich¦Gölzer. Oftmals werde diese Gefahr unterschätzt oder es werde gar nicht wahrgenommen, dass sich die Sehstärke etwas verschlechtert hat. Dies könne dramatische Folgen haben. Ein weiterer Vorteil, mit dem das Optik-Gölzer-Team punkten kann, ist die hauseigene Werkstatt, die mit modernsten Maschinen Brillen anfertigt, anpasst oder kleinere Reparaturen schnell erledigt.

„Wir sind für unsere Kunden da“, versichert Gölzer. Er habe das Glück, dass er zu den systemrelevanten Geschäfte gehöre, aber auch er merke kräftige Einbußen durch die Corona-Pandemie. „Wir sind froh, dass wir Stammkunden haben, die uns die Treue halten“, zeigt sich der Optikermeister dankbar. „Dass wir uns an die höchsten Hygienevorschriften halten, ist selbstverständlich, unsere Berufsgruppe hatte schon vor Corona hohe Hygienevorschriften“, erklärt Gölzer.

Die Kunden dürfen sich darauf verlassen, das neben dem Fachpersonal auch die Technik dem neusten Standard entspricht und nach eigenen Aussagen Optik Gölzer zu den modernsten Optikerfachgeschäften weit über die Region hinaus gehört. Dies beweist auch die mehrfachen Auszeichnungen „Top 100 Optiker“ im deutschsprachigen Raum. Diese erhalten nur inhabergeführte Geschäfte, die höchsten Qualitätsstandard nachweisen können und diesen auch stets weiter ausbauen. „Meine Mitarbeiter und ich sind dankbar, wenn wir für unsere Kunden da sein dürfen und noch dankbarer, wenn wir dazu beitragen können, für diese die optimale Sehhilfe zu finden“, so Gölzer. Neben der großen Brillen- und Kontaktlinsen-Auswahl verfügt das Fachgeschäft über das passende Zubehör und Pflegemittel. Ein Rundum-Sorglos-Paket ist ebenso erhältlich: Kunden können ein Abo abschließen, das jederzeit kündbar ist. In diesem Abo wird unter anderem regelmäßig an Pflegemittel und Kontrolltermine erinnert oder das benötigte Zubehör und Pflegemittel per Post nach Hause geschickt.