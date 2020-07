Mit seiner außergewöhnlichen Aktion „Safety First“ will Optikermeister Ulrich Gölzer seine Kunden in der Corona-Krise belohnen. Solange die Mund-Nasen-Schutzmasken verpflichtend zu tragen sind, solange gibt es bei Optik Gölzer 20 Prozent auf das gesamte Warensortiment, ausgenommen sind Pflegemittel und Sonderangebote.

„Ich bewundere meine Kunden, mit wie viel Geduld sie die Corona-Maßnahmen mittragen und ich weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, diese Maske ständig tragen zu müssen“, erklärt Gölzer seine Beweggründe für diese Aktion. Es soll auch ein Beitrag sein, den Geldbeutel zu schonen – gerade dort, wo es Kurzarbeit oder andere finanzielle Einschränkungen gibt, die durch das Corona-Virus verursacht wurden und werden.

Er sei sich bewusst, so sagt Gölzer, dass die Lage auch ein gravierender Einschnitt für seinen Umsatz bedeutet. Aber im Moment stehe neben der Gesundheit auch das Füreinander-da-Sein für ihn im Vordergrund. „Wir alle müssen schauen, wie wir mit dieser Situation am besten klar kommen und daher glaube ich, dass diese Aktion für unsere Kunden eine kleine Unterstützung ist“, sagt Gölzer. Er fühle sich mit seiner Kundschaft eng verbunden, darunter seien viele Kunden, die ihm seit vielen Jahren die Treue halten. Dies sei ihm besonders auch in der Zeit, in der er selbst wegen Corona Kurzarbeit anmelden musste, sehr bewusst geworden. Daher sieht Gölzer die Aktion auch als kleines Dankeschön. Er sei froh, dass für ihn und sein Team die Kurzarbeit vorbei sei. Und er hofft, dass dies auch so bleibt.

Bis zum Ende der Maskenpflicht gilt die Aktion für Fassungen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Gleitsichtgläser, Einstärkengläser und getönte Gläser. Auch jene, die sich für Sport begeistern, sind bei Optik Gölzer in besten Händen. Da verspricht das Team, für jede Sportart die richtige Brille parat zu haben, die durch hochmoderne Gerätschaften optimal eingestellt und geprüft wird, sogar ein hauseigener Windkanal steht hierfür zur Verfügung.