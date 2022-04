Markdorf – Nach drei Jahren kehrt die Musiknacht, die zu einer der beliebtesten Veranstaltungen der Gehrenbergstadt zählt, zurück und beendet ihre Zwangspause und Abstinenz durch die Corona-Pandemie. Das Standortmarketing und die Wirte laden zum Tanzen und Feiern in ihre Lokale ein – und dies ohne Masken- und Abstandspflicht. Neun Bands freuen sich auf ihre Auftritte und auch der Markdorfer „Lemon Beat Club“ ist wieder aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und öffnet seine Türen für die Afterparty der Musiknacht. Getanzt und gefeiert werden in der Gaststätte Turmstube, Mojo Bar, Gelateria Zoldana, Restauration Lichtblick, Ambasadorka, Untertor Restaurant, Gasthof Krone, Ludwig im Proma, Eisdiele Gentile und im Lemon Beat Club.



Im Einzelnen:

1. Gaststätte Turmstube

Konzerte der „Two Rock Band“ katapultieren das Publikum in den zeitlosen Raum des Blues. Impulsive Interpretationen, die ihre eigene Geschichte von Robben Ford, John Mayer, Albert Collins, Stevie Ray Vaughan und anderen erzählen. Die Tradition-Kneipe Turmstube freut sich auf einen ausgelassenen Partyabend in der Ravensburger Straße 19.



2. Mojo Bar

Atze und Kurt aus Vorarlberg. Sie spielen Rockklassiker, die jeder kennt. Manchmal auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Gitarre, Flöten, Ziehharmonika und sogar Dudelsack. Da hält es keinen mehr auf den Sitzen und es wird sicherlich in der Mojo Bar, Weinsteig 2, gerockt und getanzt, was die Kondition hergibt. Das Mojo-Team freut sich schon jetzt auf einen großartigen Musikabend in den Räumen der Markdorfer Kultkneipe.

3. Gelatatria Zoldana

Ein Mann, eine Gitarre und all seine Lieblingslieder sind die einfachen Zutaten der Erfolgskarriere von Musiker Andreas Herkommer. Auf der Liederliste finden sich Musikstücke aus den Bereichen Folk, Oldies, Country, Pop und Rock. Von Achim Reichel bis Yusuf Islam, von ruhig bis fetzig, in englisch und deutsch, gibt die Titelliste ein breites Spektrum der Musik wieder. Wer musikalische Abwechslung liebt, ist bei Gelateria Zoldana, in der Marktstraße 3, richtig.

4. Restauration Lichtblick

Popp Deluxe steht für fünf professionelle Musiker mit langjähriger Erfahrung im Eventbereich liefern in dieser Formation seit 2005 mitreißende und energiegeladene Live-shows, Spontanität, Musikalität und Entertainment auf höchstem Niveau. Die Band spielt ein stilistisch breitgefächertes Repertoire aus fünf Jahrzehnten Pop, Soul, Disco, Rock und Funk: von Chaka Khan – Ain’t nobody über Le Freak – Chic, Janis Joplins – Piece of my heart bis hin zu aktuellen Titeln wie No Roots, Ex’s & Oh’s und Uptown Funk. Wer diesen Liveact sehen und hören will, sollte dies in der Restauration Lichtblick, in der Marktstraße 10, nicht verpassen.

5. Ambasadorka

Unplaqued Prochecked bringt die schönsten Rock- und Popsongs der letzten Jahrzehnte sowie eigene Titel zum Klingen – fast rein akustisch und ganz „easy“ vom Hocker. Ihre „Frei Sein Tour“ bedeutet für die Musiker bekannte Titel aus der Rock- und Popgeschichte frei zu interpretieren und doch den Grundcharakter der Hits beizubehalten. AD/DC’s „Highway to Hell“ in einer Countryversion spielt ja auch nicht gerade jede Band. Dieses außergewöhnliche Musikdarbietung gibt im Ambasadorka, in der Ulrichstraße 5, zu erleben.

6. Untertor Restaurant

Die Band Sonido Caliente stehen für Musik und Rhythmen aus der karibischen Klangwelt. Das Repertoire ist vielseitig und modern: Tradicional, Latin-Jazz, Funky-Salsa, Reggae, Calypso und Latin-Pop. Lebensfreude pur auf der Bühne – und authentisch gespielte Musik sollen den Alltag vergessen lassen. Wer auf einen temperamentvollen Abend, verbunden mit Lebensfreude steht, sollte sich die Adresse des Restaurant Untertor, Untertor 1, notieren.

7. Gasthaus Krone

Die Sean Treacy Band ist ein fester Bestandteil in der Musiknacht und erfreut sich in Markdorf über eine große Fangemeinde. Die Band hat kein festes Programm, sondern stellt sich immer auf ihre Besucher ein und reagieren auf Zuruf. Die Band behauptet von sich selbst, dass sie 24 Stunden ohne Probleme durchspielen könnten, ohne dabei einen Song zu wiederholen und genau diese Vielseitigkeit lieben die Fans. Gefeiert werden darf im Gasthaus Krone, in der Hauptstraße 2.

8. Ludwig im Proma

Die „SeeFeuer“ Live-Band aus Ravensburg begeistert das Publikum jeder Generation mit ihrem vielseitigen Partyprogramm. Über 500 Songs beherrscht die Band nach eigener Aussage, darunter Oldies/Rock und Pop, Evergreens, Klassik, Country, Deutsche Schlager und Mallorca-Hits sowie Stimmungslieder. Wer mit der Band SeeFeuer abtanzen will, kann dies im Ludwig in der Hauptstraße 19/1 tun.

9. Eisdiele Gentile

Enrico Maggio spielt Musik für Jung und Junggebliebene. Von Rock über Schlager bis Tanzmusik-das Repertoires des Unterhaltungskünstler ist unerschöpflich. Er singt in fast zehn Sprachen. Sein südländisches Temperament und seine sympathische Erscheinung lassen jeden seiner Auftritte zum Ereignis werden. „Erleben Sie einen unvergesslichen musikalische Abend in der Eisdiele Gentile, in der Hauptstraße 19“, heißt es in der Ankündigung.

Lemon Beat Club

Abgerundet wird der Abend mit der After Party im Lemon Beat Club. Hier heißt es nochmals in der Disco kräftig abtanzen, Cocktails schlürfen und bis in die frühen Morgenstunden die Partystimmung genießen. Bei der After Party können sich die Besucher auf das Beste aus den 80ern, 90ern und Gegenwart freuen. Wer die große Party nicht verpassen will, sollte sich den Lemon Beat Club in der Riedheimer Straße 2 vormerken.

Die Musiknacht

Die Musiknacht beginnt am Samstag, 23. April ab 20 Uhr, Karten sind im Vorverkauf bei den teilnehmenden Wirten sowie beim Markdorf Marketing Verein, Hauptstraße 14, erhältlich. Der Vorverkauf ist bereits gestartet und geht noch bis Freitag, 22. April. Die Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro und sind an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich.