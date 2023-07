Bermatingen-Ahausen – „Erst, wenn man keinen Fahrplan mehr braucht, funktioniert der Öffentliche Personennahverkehr“: So kommentierte Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann die zwei neuen Buslinien, die von Omnibus Wegis und Omnibusverkehr Bühler im Auftrag der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) bedient werden. Die Bürgermeister und MdL Klaus Hoher sowie das zweite beteiligte Omnisbusunternehmen Bühler aus Wilhelmsdorf hatten sich am Standort von Omnibus Wegis in Bermatingen-Ahausen getroffen, um die Linien, die ihre Gemeinde verbinden, bekannter zu machen. Die Busse fahren in einem am Nutzerbedürfnis ausgerichteten Stundentakt und das täglich: 365 Mal im Jahr, auch an den Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, ohne Ausnahmen.

Nicht nur Omnibus Wegis und Omnibusverkehr Bühler wertschätzen den Ausbau und die Entscheidung von Kreistag und Landratsamt zur Ausweitung des Linienverkehrs: Auch die Bürgermeister, deren Städte und Gemeinden mit den neuen Linien verbunden werden, freuen sich. Gemeinsam und fraktionsübergreifend hatten sie im Kreistag die Verbesserung des ÖPNV beschlossen. „Die Vertaktung ist die Voraussetzung, dass die Mobilitätswende überhaupt gelingen kann“, sagte Christof Bühler, und:Noch im Dezember soll die Linie Wilhelmsdorf-Deggenhausertal–Salem–Überlingen zu denselben Zeiten eingerichtet werden.

Von morgens bis abends

Riedmann freute sich, dass die Busunternehmen es schafften, die enorme Zahl an Personen zu bewältigen, und dass die Fraktionen im Kreistag den Ausbau vorangetrieben hatten. Der 15-Minuten-Takt zwischen Überlingen und Friedrichshafen sei bereits Großstadtniveau, genauso wichtig seien aber auch die Verbindungen in zweiter und dritter Reihe mit stabilen Linien. Nicht nur Touristen am See würden bedient, auch Ausflügler und Pendler, die beispielsweise aus Deggenhausertal oder Frickingen kommen – und das an allen Tagen von morgens bis abends. Das fordere den Kreishaushalt erheblich, sei aber ein Signal für den ÖPNV. Das gute Konzept lobte auch Bürgermeister Martin Rupp aus Bermatingen: „Eine ganz große Mehrheit im Kreistag über alle Fraktionen hinweg hat dafür gestimmt.“ Es sei wichtig, die Linien ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, betonte Bürgermeister Fabian Meschenmoser, Deggenhausertal. MdL Klaus Hoher, FDP, empfahl, die neuen Linien in den Sozialen Medien zu teilen. Er wolle sich in Stuttgart einsetzen, dass Gelder fließen, um den Kreistag zu entlasten.

Die Notwendigkeit, die neuen Linien bekannt zu machen – und durch die Einnahmen aus den Fahrscheinen den finanziellen Aufwand des Kreises zu mindern, bestätigte sich bei einer kleinen Umfrage des SÜDKURIER.

Die Busunternehmen

Das Busunternehmen Wegis in Bermatingen-Ahausen hat 50 Mitarbeiter. Täglich fahren 45 Busse, davon sind 25 im Einsatz für den Regionalverband Alb-Bodensee (RAB). Seit 1984 ist Wegis-Reisen im Auftrag der RAB unterwegs. Im Linienverkehr werden jährlich 500- bis 700.000 Personen befördert, hinzu kommen 200- bis 300.000, die mit den acht bis zehn komfortablen Reisebussen mit Wegis Reisen Ferien- und Ausflugsziele ansteuern oder Busse für Ausflüge an Schulen, Gruppen und Vereine vermieten. So werden jährlich rund eine Million Menschen zu ihren Zielen gebracht. Christian und Matthias Wegis sind Geschäftsführer des Ahauser Familienbetriebs.







Omnibusverkehr Bühler: Das Unternehmen von Christof Bühler mit Sitz in Wilhelmsdorf ist ebenfalls in die Linien eingebunden, da diese über den Bodenseekreis hinaus gehen. 109 Mitarbeiter sind in der Firma beschäftigt. Die 44 Omnibusse und 39 Kleinbusse sind in den drei Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis unterwegs. Geschäftsführer sind Christof Bühler und seine Tochter Kim. Neben dem Haupttätigkeitsfeld, der Bedienung der eigenen und der RAB-Linien sowie dem Schülerverkehr liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Beförderung von Personen mit Handikap zwischen ihrem Zuhause und ihren Bildungseinrichtungen oder Arbeitsstätten.