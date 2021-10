Wer seine ganz privaten Wiesenwurst- und Fleisch nach Hause holen will, ist bei Metzgerei Seitz ebenfalls an der richtigen Adresse. „Auf Qualität und Frische legen wir ganz besonderen Wert, denn das sind wir unseren Kunden schuldig, daher kommt auch sämtliches Fleisch, das wir verwenden, aus der Region“, versichert Seitz. Dafür stehen unter anderem auch die vielen Fleisch- und Wurstprodukte, die bei Qualitätsprüfungen Goldmedaillen erhalten haben. Dazu gehören die Weißwürste sowie der Fleischkäse und die Bierwurst bayrischer Art.

„Unsere Kunden fiebern unsere Oktoberfest-Woche sehnsüchtig entgegen“, erklärt Metzgermeister Georg Seitz. Von Montag, 4. Oktober, bis Samstag, 9. Oktober, werden die bayrische Schmankerln am Imbiss täglich frisch zubereitet. „Wer sicher sein will, dass seine bayrische Lieblingsspeise noch vorhanden ist, wenn er zum Mittagstisch oder später kommt, der sollte dies telefonisch oder bei uns im Geschäft vorbestellen“, gibt der Metzgermeister einen Tipp.

Bermatingen-Ahausen – Bei „Wegis Reisen“ läuft die Hauptreisesaison langsam aus. Doch an Stillstand ist nicht zu denken. Während Lebkuchen und Nikoläuse in den Regalen der Supermärkte von Adventszeit und Weihnachten künden, greifen Reiselustige zunehmend zum Telefon, um sich einen Platz für den Urlaub an Weihnachten und „zwischen den Jahren“ zu sichern oder sich im oft trüben November und im lichterleuchtenden Advent auf eine Tagesreise freuen zu können. „Wir empfehlen frühzeitig zu buchen“, so Christian Wegis, zusammen mit Bruder Matthias Geschäftsführer von „Wegis Reisen“. Bei einigen Angeboten gebe es nur noch wenige freie Plätze.

Im Programm sind beliebte Städtereisen und Fahrten zu bekannten Weihnachtsmärkten wie beispielsweise der Dresdner Striezelmarkt, das Salzburger Adventssingen, Regensburg mit den Domspatzen, nach Wien oder das sehr beliebte Adventskonzert mit den Kastelruther Spatzen.

Vorweihnachtliche Atmosphäre verbreitet auch die Rosenheim-Tour, bei der man sich auf die Spuren des Liedes „Stille Nacht“ und die Schauplätze der beliebten Serie „Die Rosenheim-Cops“ begibt.

Große Beliebtheit

Mehrtägige Weihnachts- und Silvesterreisen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Sehr gern wird eine Auszeit in Südtirol, in Kirchberg/Tirol oder Bad Dürkheim gebucht oder Silvester und die Zeit drumherum in Städten wie dem atmosphärischen Würzburg, im kunst- und kulturreichen Dresden mit Feier im Pulverturm oder in Innsbruck verbracht, wo man charmante Gastfreundschaft erleben kann.

Obligatorisch aufgrund steter Nachfrage sind Tagesfahrten zu allen bekannten Weihnachtsmärkten in Stuttgart, München, Freiburg, Innsbruck, Esslingen, Colmar, Tübingen oder St. Blasien. Beliebt auch die Tagesausflüge nach Meran/Südtirol oder in die Ravennaschlucht. Weitere Tagesreisen werden aktuell ausgearbeitet und in Kürze veröffentlicht.