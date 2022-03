Markdorf – Gesundheitsbewusste Angebote und Aktionen von Händlern, Vereinen, Dienstleistern, Therapeuten und vieles mehr: Das wird während der Gesundheitswochen geboten. Zwei ganze Wochen lang – vom 14. bis 27. März – bieten professionelle Referenten eine bunte Vielfalt an Vorträgen, Workshops und Schnupperstunden.

Frühling bedeutet Aufbruch – die Natur wächst und regt sich und auch uns zieht es hinaus ins Grüne. Aktiv werden, Balance finden, sich über Gesundheitsaspekte informieren – das und noch viel mehr bieten die Gesundheitswochen an. Alle 27 Anbieter und den Terminkalender sind unter www.gesundheitswochen-markdorf.de zu finden

Fasten und Abnehmen

Nach der Fasnacht heißt es Fasten und Abnehmen: Die Volkshochschule bietet einen Kurs zum Intervallfasten an. Heilpraktikerin Kristin Herberg lädt zum Infoabend „Abnehmen – mit Leichtigkeit in den Frühling“ ein. Ernährungsberaterin Claudia Zahn hat während der Gesundheitswochen ein leckeres und gesundes Rezept kreiert und gibt ebenfalls Tipps zum Abnehmen. Beim „dm drogerie markt“ bieten zuckerarme und proteinreiche Neuheiten an. An den Aktionssamstagen gibt es dort auch eine kleine Überraschung. Edeka Sulger präsentiert köstliche und gesunde Rezepte und lädt Kunden an den Samstagen zur Verkostung von Gurken Smoothie und Salat Bowl ein.

Es tut gut im Frühjahr, die ersten wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren und aktiv in der Natur zu sein. Ob Waldbaden, sanftes Gesundheitswandern, Reaktiv Walking, Slow Jogging oder Outdoor-Training auf dem Trimm-dich-Pfad, es ist für jeden etwas dabei. Wer noch die passende Outdoor-Bekleidung inklusive Fachberatung sucht, wird im im Sporthaus Raither oder im Vaude Outdoor Store fündig. Bei Vaude werden Kunden am Aktionssamstag mit einer leckeren gesunden Suppe verköstigt.

Wenn sich das Wetter doch noch von seiner schmuddeligen Seite zeigt, dann sind im Gesundheitswochen-Terminkalender viele abwechslungsreiche Indoor-Angebote zu finden. Wie wäre es zum Beispiel mit Fitnessgymnastik für Männer und Frau ab 45 Jahren? Der Turnverein bietet das Training immer Montagabends an. Gesundheitssport gibt es beim Verein Physio-Fit Bodensee.

Fitness Private Bodensee lädt Ü 50 zur kostenfreien Körperanalyse mit Beratung ein und zeigt auf, warum Muskeln im Alter immer wichtiger werden.

Beunruhigende Nachrichten können bereits vorhandene Verspannungen verstärken. Yoga ist eine ganzheitliche Entspannungsmethode und kann hier Abhilfe schaffen. Ob Beginner oder Vertiefer, die Auswahl und Vielfalt bei den Yogatagen während der Gesundheitswochen ist groß. Neu ist, dass die Yogatage über die gesamten zwei Gesundheitswochen verteilt sind und so am Wochenende und nach Feierabend besucht werden können. Zum ersten Mal ist ein Yoga-Kurs für Jugendliche ab 15 Jahren im Programm.

Auch Schönheitsprogramme haben eine entspannende Wirkung. Wirthshof Wellness und Strauch – Parfümerie und Fotografie halten dazu Angebote bereit.

Von der Entspannung zur Lebensenergie – mit Qi Gong. Qi steht für die Vitalität, Gong bedeutet beharrliches Üben. Es ist eine Methode aus der Traditionellen Chinesischen Medizin, die der Gesunderhaltung und dem Wohlbefinden dient.

Gesund werden und bleiben

Abgerundet wird das Programm der beiden Wochen von den Dienstleistern, Experten und Therapeuten im Bereich Rehasport und Zirkeltraining, den Vorträgen zum Thema „Ganzheitliches Sehen“, Angeboten der Optiker und Hörgeräteakustiker, den Services der Apotheken sowie dem Tag der Beingesundheit mit Venenmessung vom Sanitätshaus Kley. Die Bibliothek im Bildungszentrum Markdorf hält wieder einen Büchertisch mit ausgewählter Literatur zu Gesundheitsthemen zum Ausleihen bereit. Und vom Ausleihen zum eigenen Buch ist es in Markdorf auch nicht weit. In der Buchhandlung RavensBuch am Stadtgraben kann alles kurzfristig bestellt werden beziehungsweise liegt vielleicht schon bereit.

Kontakt:

Mehr Informationen und Termine sowie Angebotsbeschreibungen zu den Gesundheitswochen gibt es hier:

Markdorf Marketing e.V.

Hauptstraße 14

88677 Markdorf

E-Mail: marketing@markdorf.de

Telefon 0¦75¦44/50¦02¦66

www.markdorf-marketing.de www.gesundheitswochen-markdorf.de