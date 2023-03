Markdorf – Das Unternehmen Marco Moden im Proma Einkaufszentrum verdoppelt seine bisherige Verkaufsfläche auf nun 360 Quadratmeter. Ermöglicht wurde dies durch den Auszug der daneben befindlichen Bäckerei und Café Kloos. Derzeit laufen der Mauerdurchbruch und die Umbauarbeiten auf Hochtouren, in wenigen Tagen soll die Eröffnung des Geschäftes sein. Marco Moden ist seit Eröffnung des Proma-Einkaufszentrums in Markdorf ansässig. Mit der Erweiterung soll auch das Angebot ausgebaut werden: So wird es künftig neben der Damenbekleidung auch Kinderkleidung geben.

Neu ist Kindermode

Die Kinderbekleidung werden in den Größen 86 bis 176 für Mädchen und Buben erhältlich sein. In der Kinder-Abteilung werden künftig die Marken-Moden Jack & Jones“, „S. Oliver Kids“, „Kids only“ und „name it“ geführt.

Die Eröffnung nach Umbau ist am Donnerstag, 23. März. Gefeiert wird bis Samstag, 25. März, mit einer Rabatt-Aktion. „In dieser Zeit gibt es 20 Prozent Rabatt auf alles, bereits reduzierte Ware ausgeschlossen“, erklärt Geschäftsführer Raphael Igel. Derzeit läuft im bisherigen Geschäft der Betrieb weiter, hier gibt es derzeit beim Winterschlussverkauf bis 70 Prozent Rabatt auf Einzelteile.

„Wir haben zwar ein Stamm-Team, aber mit der Vergrößerung brauchen wir auf Dauer noch mehr Personal, da hoffen wir noch auf Bewerbungen“, sagt Geschäftsführer Raphael Igel. Nach seinen Aussagen führt das baden-württembergischen Unternehmen insgesamt rund 50 Geschäfte, darunter auch einige Franchise-Geschäfte.

Zur Geschichte

1990 ist es, als bei Alfred Kegele und Kevin Giesler die Idee aufkommt, ein Bekleidungsgeschäft zu eröffnen. Und schon 1991 wird diese Idee erfolgreich in die Tat umgesetzt: Das erste Modefachgeschäft „A-Ha Moden“ mit aktuellen Marken-Trends eröffnet in Ostrach. Kurze Zeit später wird Dieter Igel Partner und steigt mit ins Geschäft ein. Nur ein Jahr später kommt eine Filiale in Ravensburg hinzu und bereichert dort das Angebot in der Fußgängerzone. 1996 werden mehrere Marco-Filialen übernommen, die Anfang der 1980er-Jahre am Bodensee gegründet wurden. Zu dieser Zeit wird auch Alfred Igel Partner. Die Anzahl der Modefachgeschäfte wächst, die Kundschaft ist begeistert, die Philosophie stimmt – weiterem Wachstum steht nichts im Wege.

Im Jahre 1997 wird ein attraktives Franchise-Konzept für Existenzgründer in der Modebranche entwickelt und angeboten. 2007 dann der Zusammenschluss: Aus drei starken Partnern – Alfred Igel, Modehaus Giesler & Igel und Modewelt Kegele – wird die Marco Moden GmbH & Co. KG. Die Anzahl der Filialen wächst weiterhin, die Anzahl der Kunden, die die Marken-Auswahl bei Marco Moden schätzen, ebenso. 2013 zählt Marco Moden mehr als 40 Filialen, ein Jahr später fast 50 Shops. Jedes Jahr kommen weitere Trendstores dazu.