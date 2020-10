Vermeintlich günstige Kontaktlinsen-Angebote sind Augenoptiker-Meister Ulrich Gölzer vom gleichnamigen Markdorfer Brillenfachgeschäft ein Dorn im Auge. Oft werden Kontaktlinsen sehr günstig angeboten, ohne dass Online-Händler Fachwissen vorweisen müssen. Oder sie nennen den Grund ihres günstigen Angebots nicht. „Ich habe nichts gegen fairen Wettbewerb, aber wenn dieser nicht fachmännisch ausgeführt wird, ärgert mich das“, erklärt Gölzer. Dabei denke er insbesondere an den gesundheitlichen Aspekt für Kontaktlinsenträger, die zwar online kostengünstig einkaufen können, aber ab diesem Moment keinerlei Gewährleistung haben, dass die Kontaktlinsen tatsächlich noch der optimalen Anpassung und den individuellen Ansprüchen dienen.

„Bis dato waren unsere Kontaktlinsen um einiges teurer als bei Mitbewerbern im Internet, das wird sich künftig ändern“, sagt der Augenoptiker-Meister. Gölzer liefert die Begründung des bisherigen Kostenunterschiedes und warum auch er künftig kostengünstige Kontaktlinsen anbietet, seine Service-Dienstleistungen ausgliedert und auf Wunsch gesondert in Rechnung stellt. Bei Optik Gölzer waren bisher bei jedem Kontaktlinsenverkauf die Kontaktlinsen-Anpassung sowie die Kontaktlinsen-Kontrolle als Servicekosten eingerechnet. Dies gewährleistete den Kunden, dass sie optimale Kontaktlinsen für ihre individuellen Bedürfnisse erhielten und stets informiert wurden, wenn die Kontaktlinsen bezüglich Sehverhalten und Tragekomfort geändert werden mussten.

„Die Kontaktlinsen-Anpassungen sind ohnehin nur einmalige Kosten – vorausgesetzt der Kunde entscheidet sich nicht für einen anderen Kontaktlinsen-Hersteller. Dann müssten durch die verschiedenen Macharten und Eigenschaften der Kontaktlinsen weitere Anpassungen durchgeführt werden“, erläutert Gölzer.

Die Kosten für eine Kontaktlinsen-Anpassung bei Optik Gölzer betragen 49¦Euro. Diese Anpassung beinhaltet: Bedarfsanalyse, Tragewünsche, Tragedauer, Tragebedingungen und Verwendungszweck. Weiter werden berücksichtigt: Stärken- und Sehleistungsbestimmung, topografische Aufzeichnung der Hornhaut, Tränenfilmanalyse, Inspektion und Dokumentation des vorderen Augenabschnitts, Messung und Bewertung der Sehqualität, Kontaktlinsen-Erlebnistest, professionelle Einweisung in die Handhabung und Pflege der Kontaktlinsen sowie eine Kontaktlinsenprüfung nach ein bis zwei Wochen.

„Diese Dienstleistungen bekommt man bei der Kontaktlinsen-Bestellung im Internet nicht, daher sind dort auch die Preise so günstig“, legt Gölzer dar. Auch bei ihm könne man mit der Original-Verpackung ins Geschäft kommen und nur die Kontaktlinsen nachkaufen und zahle dann lediglich die Grundkosten ohne Service, versichert Gölzer.

Wer seit längerer Kontaktlinsenträger ist, dem rät Fachmann Ulrich Gölzer dennoch, nicht allein auf den Internetkauf zu vertrauen. Die Erklärung: Die Sehverhältnisse sowie das Zusammenspiel zwischen Kontaktlinsen und Auge, Benetzung und Tränenfilm können sich im Laufe der Zeit verändern. Deshalb sei das Anpassen neuer Kontaktlinsen empfehlenswert. Diese Kontaktlinsen-Kontrolle bietet Optik Gölzer für 29¦Euro an. Kontaktlinsen werden auf Komfort, Sehleistung und Sitzeigenschaften geprüft. Weitere Prüfpunkte sind die Kontaktlinsenoberfläche, die Überprüfung des vorderen Augenabschnitts und der Augengesundheit, Messung und Bewertung der Sehqualität, das Überprüfen des Zusammenspiels von Kontaktlinsen und Augen (Benetzung, Tränenfilm und so weiter), Beratung, Information und Testen von neuen Produkten.

Wer zu 100¦Prozent sicher sein will, stets über optimale Kontaktlinsen-Anpassung zu verfügen, hat die Möglichkeit, bei Gölzer ein Kontaktlinsen-Abo abzuschließen, in dem alle Kosten inklusive sind: regelmäßige Lieferung an die Wunschadresse, bequeme Abbuchung in Monatsraten und Erinnerung an Wechsel- und Nachkontrolle-Termine. Bei Veränderung der Sehleistung ist das Anpassen der neuen Stärke im Abo kostenfrei, ebenfalls inklusive sind bei Gölzer zwei Mal jährlich Fachberatungen und Kontaktlinsen-Check. Auch die passenden Kontaktlinsen-Pflegemittel können hinzugebucht werden. Das Abo ist laut Gölzer jederzeit kündbar.