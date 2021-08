Markdorf – Gesunde Ernährung oder etwas Urlaubsfeeling wie in Bella Italia fällig? Das Proma Einkaufszentrum bittet in seinem Eingangsbereich beides. Einheimische wie Urlauber dürfen sich dort über einen Imbisswagen mit veganen Leckereien und Mittagessen von Sarah Brückner aus Friedrichshafen oder über die Eis- und Cocktailbar von Gelati Conte aus Efrizweiler freuen. „Wir wollen unseren Besuchern etwas bieten, ob sie nun ins Proma kommen oder nicht“, erklärt Nico Schneider von der Werbegemeinschaft Proma. Daher habe man sich bewusst entschieden im kulinarischen Bereich etwas anzubieten, was den Gästen die Möglichkeit gäbe, inne zu halten, nette Gespräche zu führen und dabei ein nettes Ambiente genießen zu können.

Liegestühle und Palmen

So gibt es beim Eiswagen von Gelati Conte nicht nur sechs verschiedene Eissorten zur Auswahl, sondern auch kleine Cocktails und Sekt, dazu gemütliche Liegestühle und Palmen, die zum Verweilen einladen und etwas Urlaubsfeeling vermitteln. „Ich will unseren Gäste ein Stück von meiner Heimat geben. Wir Italiener lieben die Geselligkeit und gute Produkte und genießen solche Momente, mit denen wir beides vereinen können“, erklärt Geschäftsführer Alfiero Conte seinen Erfolg.

Gratis-Eis

In seiner Eismanufaktur in Efrizweiler stellt er 83 Eissorten her und beliefert Restaurants, Eiscafes und Gaststätten nicht nur im Bodenseekreis, sondern in ganz Deutschland. Besonders stolz ist Alfiero Conte, das einige seiner Eissorten in der Vergangenheit hohe Auszeichnungen erhielten und Preise gewannen. Sein Eis- und Cocktailwagen wird bei regenfreien Tagen immer freitags und samstags in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr vor dem Proma in der Hauptstraße stehen. Zum Einstand dürfen sich die ersten 50 Kunden am Freitag über jeweils eine Kugel Gratis-Eis freuen, die vom Proma gesponsert wird.

Gesund ernähren

Sarah Brückner hat Elektrotechnik studiert und war für einen großen Konzern als Projektleiterin tätig. „Auf meinen Reisen habe ich festgestellt, wenn man sich gesund ernähren will, meist nur Salate in verschiedenster Variationen im Angebot steht“, erklärt Brückner. Da für sie schon immer feststand, irgendwann etwas Eigenes auf die Beine stellen zu wollen, entstand die Idee eines veganen Imbiss’. Erst im Januar 2021 gegründet erfreut sich ihr Imbiss großer Beliebtheit, womit auch die Expansion seine Fahrt aufgenommen hat und erste Mitarbeiter eingestellt werden.

„Bei mir ist alles frisch, hier wird alles selbst geschnippelt und zubereitet“, verspricht Sarah Brückner. Hier dürfen sich die Gäste über vegane Menüs freuen wie Seele aus Dinkel/Weizen, Bananenbrot aus Dinkelmehl, Bowles, kleine Salate und Tee. „Alle Produkte kommen aus nachhaltigen Anbau“, garantiert Brückner.

Sie wird mit ihrem veganen Imbiss immer dienstags und mittwochs in der Zeit von

11 Uhr bis 13.30 Uhr vor dem Proma finden zu sein. Sollte die Nachfrage größer sein, so werde über eine längere Standzeit nachgedacht, sagt Sarah Brückner.