Somit sind Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten im öffentlichen und privaten Raum zulässig. „Bei uns im Proma müssen die Kunden keinen Test vorweisen, es genügt, wenn man ein Kontaktformular ausfüllt, dann darf der Kunde bei uns ins Ladengeschäft“, erklärt Nico Schneider, Geschäftsführer des Herrenausstatters Wolfram S. und Mens Fashion Outlet. Schneider ergänzt, dass selbstverständlich auch noch die Hygienevorschriften wie Nasen- und Mundschutz, Abstand und Handdesinfektion Bestand hätten. Einige Geschäfte im Proma bieten auch den Service, sich mittels Luca-App für einen Geschäftsbesuch registrieren zu lassen.

„Ich hätte gerne eine große Eröffnungsfeier für die Neueröffnung unseres Outlet-Geschäftes im Proma gefeiert“, sagte Nico Schneider. „Dies war aufgrund der Pandemie leider nicht möglich.“ Trotz allem hofft der Geschäftsmann mit seinem neuen Geschäft, ein Frequenzbringer für das Proma Einkaufszentrum zu sein. Die Herren dürfen sich hierbei das gesamte Jahr über aktuelle Markenmode mit Preisreduzierungen von 30 bis 70 Prozent freuen.

Endlich im Biergarten mit Freunden zusammensitzen und ein kühles Getränk genießen, darauf freuen sich nicht nur die Gäste, sondern auch die Gastronomen, die endlich wieder öffnen dürfen. Die Gastronomie muss im Außenbereich und im Innenbereich die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene alltäglicher Nasen- und Mundschutz) beachten und darf im Innenraum nur eine beschränkte Personenzahl einlassen. Die Nasen- und Mundbedeckung gilt in der Gastronomie, bis die Gäste ihren Platz eingenommen haben, oder wenn sie sich von ihren Plätzen wegbewegen.

„Wir sind glücklich, dass mit der Geschäfts- und Gastronomie-Öffnungen wieder etwas mehr Lebensfreude in unsere Stadt einzieht“, erklärt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Im Vorfeld sei das DRK Markdorf mit seiner Corona-Teststation in der Stadthalle eine große Unterstützung gewesen. „Dies wurde von der Bevölkerung und auch von den Geschäften sehr wertgeschätzt“, erklärt Fieber.

Ebenso hätten sich über 20 Geschäftsleute an drei angebotenen Johanniter-Kurse beteiligt und sich als Corona-Tester ausbilden lassen. Dieser Service könnten die ausgebildeten Tester nun ihren Kunden im eigenen Geschäft anbieten. Zudem seien die Geschäfte stets von Markdorf Marketing auf den aktuellen Corona-Stand gehalten worden.

Unter dem Motto „Lebensfreude und Kleinkunst“ bietet Markdorf Marketing bis in den Herbst, immer dienstags und freitags von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr, am Ochsenplatz und an weiteren Orten in der Innenstadt Kleinkunst und Musik an. „Damit wollen wir die Künstler unterstützen und auch Lebensfreude vermitteln“, erklärt Fieber und hofft, dass dieses Angebot gut ankommt und angenommen wird.